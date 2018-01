1,5 kilo d’or saisi à Tanger

L’Administration des Douanes et des Impôts Indirects (ADII) a réussi à déjouer une tentative d’importation illégale de bijoux en or, de smartphones et de divers appareils technologiques a en début de semaine par au port de Tanger Med.

Les douaniers sont parvenus lors du contrôle minutieux d’un véhicule de tourisme, appartenant à un ressortissant marocain résident à l’étranger, à mettre la main sur près d’un kilo et demi (1 457 grammes) de bijoux en or soigneusement dissimulés dans une cocotte-minute, en plus d’une importante quantité de marchandise cachée dans un coffre en bois. Le butin se compose de 433 smartphones usagés, 09 smartphones neufs, 77 pc portables, 25 smart-montres, 19 écrans tactiles pour véhicules, 02 iMac, 06 tablettes usagées, 01 vidéo projecteur (data show), 11 appareils photos et 01 appareil détecteur de métaux., précise la Douane.