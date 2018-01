2017, une année record pour le trafic aérien

Le trafic aérien a connu une importante progression au Maroc en 2017, avec une hausse de 11,63% du nombre des passagers ayant transité par les différents terminaux du royaume, annonce, lundi 22 janvier 2018, l’Office national des aéroports (ONDA).

« L’année 2017 est une année record pour les aéroports du royaume qui ont accueilli 20.357.866 passagers, soit une forte hausse de l’ordre de +11,63% », se réjouit l’ONDA, qui rappelle qu’une évolution à deux chiffres « n’a plus été atteinte depuis l’année 2010 ». À l’exception des segments de l’Afrique et du Maghreb qui ont connu une légère augmentation, les autres marchés ont enregistré de fortes hausses, notamment l’Europe (+12,17%), le Moyen et Extrême Orient (+13,08%), l’Amérique du Nord (+28,02%) et l’Amérique du Sud (+106,23%), selon un document de l’Office sur l’activité aéroportuaire pour l’exercice précédent.

Ainsi, l’aéroport Mohammed V a dépassé, pour la première fois, la barre des 9 millions de passagers, en enregistrant 9.357.427 passagers, soit une hausse de +8,60 par rapport à l’année précédente. La croissance a été plus nette pour les aéroports de Tanger (+26,11%), Fès (+24,93%), Agadir (+15,74%) et Marrakech (+11,96%), se félicite encore l’Office. Un nouveau record a été également enregistré au niveau du trafic domestique qui a franchi le cap de 2 millions de passagers, en s’établissant à 2.133.287 passagers (+11,23%).

Par ailleurs, il ressort des statistiques annuelles de l’ONDA que le fret aérien a connu, durant l’année 2017, une croissance significative (+18,95%), soit 81.408,03 tonnes contre 68.436,24 tonnes pour l’exercice d’avant.