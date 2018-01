2017, une bonne année selon Boussaid

S’inscrivant dans l’ouverture du ministère de l’Économie et des Finances sur l’opinion publique et les médias, il a été décidé d’organiser deux conférences annuelles.

Celle-ci est consacrée à la présentation des résultats économiques et de ceux liés à l’exécution de la loi de finances. Mohamed Boussaid, ministre de l’Économie et des Finances, a mis l’accent sur les évolutions positives en 2017 et ce malgré un environnement extérieur difficile et changeant. Le taux de croissance à atteint 4,6% contre 3,5% au niveau du déficit budgétaire. Les taux d’émission des crédits d’investissement à atteint 79,4% et le taux de couverture au niveau de la balance commerciale s’est amélioré en atteignant 56,3%. Les exportations liées aux nouveaux métiers du Maroc et notamment l’industrie automobile ont changé la structure des exportations et ont atteint des chiffres encourageants. Le taux de croissance hors agriculture a, d’ailleurs, atteint 3,9% au 3ème trimestre.