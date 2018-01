Accélération à 6,2% de la croissance de la masse monétaire

Le taux de progression de l’agrégat monétaire M3 a augmenté à 6,2% en novembre 2017 par rapport au mois auparavant, indique Bank Al-Maghrib.

Ainsi, les comptes à terme ont vu leur baisse s’atténuer de 8,4% à 7,9% et les détentions des agents économiques en titres d’OPCVM monétaires ont ralenti de 7,2% à 6,6%, précise Bank Al-Maghrib qui vient de publier les indicateurs clés des statistiques monétaires du mois de novembre 2017. En revanche, les dépôts à vue auprès des banques ont légèrement baissé de 7,4% à 7,3% et le rythme de la circulation fiduciaire s’est accrue de 7,8%, relève Bank Al-Maghrib, notant que par contrepartie de M3, les réserves internationales nettes se sont accrues de 4,6% et le crédit bancaire ont suivi la même tendance haussière de 0,2%.

En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré, en novembre 2017, une hausse de 1%, attribuable à la hausse de 1,4% des créances nettes sur l’AC (Administration centrale), ajoute la même source.