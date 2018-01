Adalia et Xhub s’unissent pour créer ADACode Academy

Les « Kings Coders » font la loi aujourd’hui dans le développement et l’organisation des entreprises les plus compétitives. La demande est de plus en plus pressante sur les RH des grandes entreprises et start-ups. Ainsi, le besoin en « codeurs » et « data scientists » est réel et urgent sur le marché en voie de développement marocain et panafricain.

Le développement du tissu socio-économique au Maroc ne peut être rattrapé, adapté aux exigences mondiales et environnementales locales, voire compétitif, sans s’attacher ce type de profils. Pour preuve, les profils de ceux qui savent coder, développer, programmer et vendre trustent les premières places dans le palmarès et charts des métiers les plus recherchés sur les réseaux de recrutements.

Ainsi, pour pallier à cette pénurie de compétences, Adalia School of Business et Xhub ont lancé une joint-venture nommée ADACode Academy. Le nom de l’école a été choisi en mémoire de Ada Lovelace, considérée comme la première réelle codeuse de l’histoire par la communauté des codeurs. ADACode Academy sera le partenaire privilégié des projets digitaux, que ce soit en production pure ou dans les nouveaux services marketing on-line avec la généralisation de l’utilisation de données massives ou big data. Pour former les codeurs de demain en leur faisant bénéficier de toute l’expertise de ces deux partenaires fondateurs, nous offrons une école dont le dispositif de formation exigeant est basé sur le développement de projets réels encadrés par des professionnels aguerris dans un cadre pédagogique efficient. Ainsi, la « coding school» se veut la nouvelle porte d’entrée des futurs codeurs et data scientist que le marché de l’emploi s’arrache. Développement d’application et de services, d’objets connectés ou d’intelligences artificielles, exploitation de données massives, management agile, culture digitale, etc. seront parmi les éléments constitutifs du programme.

Une première promotion sera lancée en avril 2018 au profit de donneurs d’ordre lesquels prendront en charge la formation des recrues. Les autodidactes et passionnés du codage, ou en recherche de redéploiement, profiteront gratuitement de cette formation de qualité inégalée au service des besoins réels de l’entreprise. Un événement dédié à la communauté « L’CodeFan » sera organisé à la veille du dit lancement, mettant en relation l’art et le codage pour répondre aux besoins de loisirs de la génération du digital, précise Adalia School of Business.