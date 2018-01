Africa Place Marketing, le dernier bébé de Casablanca Events et Animation

Casablanca Events & Animation, qui pilote la stratégie d’attractivité déployée dans le cadre du Plan de Développement du Grand Casablanca 2015-2020, a annoncé le lancement 16 janvier de la première édition d’Africa Place Marketing. Consacré au marketing territorial, ce symposium international est conçu comme une plate-forme d’échange entre les agences, les experts et les acteurs locaux du territoire en Afrique et dans le monde.

Regroupant des entreprises, des villes, des startups et des membres de la société civile, Africa Place Marketing traduit l’ambition de Casablanca à devenir un lieu incontournable de partage autour du marketing, et ce à travers l’initiation d’une réflexion commune dans le domaine du marketing territorial, en traitant des sujets comme le place branding et le place making.

Dans la lignée de la stratégie d’attractivité Wecasablanca, qui positionne la métropole comme étant à la rencontre des mondes, la première édition d’Africa Place Marketing sera placée sous le thème « De la mobilisation interne à l’attractivité externe des territoires ». Ce choix fait écho à l’intérêt de mettre en place une démarche d’attractivité, qui se concentre sur la notoriété et le rayonnement à l’export des territoires, ainsi qu’aux enjeux qui en découlent : parvenir à attirer des individus et des investissements en provenance de l’extérieur en mobilisant les forces vives du territoire.

Organisée dans la matinée, une plénière permettra de présenter les best practices du nouveau marketing territorial à travers ses dernières tendances, à savoir l’engagement des parties prenantes internes, principalement les habitants et les entreprises, dans un projet collectif et partagé d’attractivité. Les expériences réussies de mobilisation des publics en Europe seront mises en exergue à cette occasion avec les exemples d’Amsterdam, qui a fédéré ses acteurs économiques autour de l’Amsterdam Metropolitan Club et du réseau Amsterdam Partners, mais aussi de Berlin, qui a réussi à faire financer sa démarche d’attractivité par ses entreprises, ou encore de Londres, qui mobilise ses acteurs locaux pour accroître son attractivité à travers l’événementiel, précise Casablanca Events & Animation.

L’Africa Place Marketing sera également un espace au sein duquel seront repensées les notions de mobilisation des publics sur les territoires africains. Dans l’après-midi, une table-ronde sera dédiée à la « Mobilisation des citoyens et des acteurs locaux préalable pour l’attractivité des territoires ». Une seconde table-ronde, sur la « Stratégie événementielle, facteur d’attractivité pour les territoires », sera, quant à elle, l’occasion de préciser comment les grands événements sont des moteurs pour renforcer l’attractivité des grandes métropoles.

Pôle de réflexion sur l’attractivité des territoires, avec des valeurs ajoutées tangibles liées à l’échange d’expériences et l’enrichissement mutuel, l’Africa Place Marketing interviendra un peu plus d’un an après le lancement de Wecasablanca. Le symposium international sera donc une opportunité réelle de donner une nouvelle dimension à la démarche d’attractivité de la métropole et de faire de Casablanca un véritable lieu de rencontre et d’échange sur le marketing territorial en Afrique, conclut Casablanca Events & Animation.