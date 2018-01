Afrique Câbles distinguée

Afrique Câbles, filiale du groupe Ynna Holding, a reçu le premier Prix de la Compétitivité-Prix du Partenariat Université Entreprise.

Remis tous les deux ans, le Prix de la Compétitivité-Prix du Partenariat Université Entreprise récompense les universités et entreprises qui collaborent dans le cadre de projets de développement technologique et d’innovation dont les effets sur l’amélioration de la compétitivité sont démontrés.

Leader national dans la fabrication, le recyclage et la commercialisation de batteries de démarrage automobile sous la marque Electra et acteur majeur des câbles téléphoniques, Afrique Câbles a investi plus de 150 millions de DH ces cinq dernières années afin de moderniser ses appareils de production et concevoir des solutions haute performance. Fournisseur officiel depuis juillet 2017 des batteries du groupe Renault au Maroc, Afrique Câbles est récemment devenue le premier fabricant autorisé par le ministère de l’Environnement pour le recyclage et la valorisation des batteries usagées. L’entreprise a en outre été la seule société marocaine à participer au Forum mondial de l’économie circulaire, organisé en 2017 à Helsinki en Finlande. À cette occasion, Afrique Câbles a présenté son modèle de gestion circulaire et la manière dont elle contribue à la mise en œuvre des objectifs de développement durable en matière d’industrie, d’innovation et d’infrastructure.

Pour rappel, le Prix de la Compétitivité-Prix du Partenariat Université Entreprise en est à sa cinquième édition. Cet événement de référence a été lancé en 2010 par le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, en partenariat avec l’Association d’Études et de Recherches pour le Développement (MAScIR).