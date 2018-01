Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio fait son entrée

Nommé après le Col du Stelvio en l’Italie, le SUV dévoile ses intentions au quart de tour. Partageant la même plateforme avec la berline Giulia, le Stelvio Quadrifoglio met les performances techniques en tête de sa liste de priorités. Alfa Romeo a présenté sa première variante haute performance lors du Dubai Motor Show 2017.

Empruntant plus que l’on peut imaginer de la Giulia, le Stelvio est plus grand de 22 centimètres et plus large de 2,9 centimètres, mais partage le même arbre de transmission en fibre de carbone de sa grande sœur. Avec une répartition parfaite du poids de 50/50 et une traînée aérodynamique de 0,30, il n’est pas étonnant que le Stelvio ait établi un record sur le circuit d’essai ultime, le Nürburgring, en y décrochant le titre de SUV le plus rapide sur la boucle nord du circuit en 7 minutes et 51 secondes.

La puissance du bolide de Alfa Romeo est fournie par le biais d’un moteur V6 bi-turbo de 2,9 l développé par Ferrari qui produit 510 ch à 6500 tr/min et 600 Nm de couple. Lorsqu’il est poussé à ses limites, à l’aide de la proéminente pédale d’accélérateur en aluminium, le SUV italien monte à 100 km/h en 3,8 secondes et atteint une vitesse maximale de 283 km/h. Avec son style distinctif qui fait tourner les têtes, le Stelvio se démarque et constitue une bouffée d’air frais dans un segment dominé par l’Audi RS Q5 et la Porsche Macan. Différent et passionnant… à l’image de l’ADN du constructeur italien filiale de Fiat Chrysler Automobiles.

Côté style, l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio n’est pas particulièrement unique, et il n’y a que des changements visuels mineurs à l’extérieur. Il est doté de pare-chocs et d’enjoliveurs, d’aérations latérales à l’avant, d’aérations de capot, de jupes latérales avec insert en carbone et d’un échappement quadruple. Les points forts de l’habitacle résident dans le bouton de démarrage rouge, un tableau de bord signé Quadrifoglio et une boîte de vitesses en aluminium garnie en fibre de carbone. Le SUV arbore une transmission automatique à 8 rapports faisant équipe avec le système de traction intégrale Q4 pour avaler fluidement les kilomètres.

Alfa Romeo a équipé le Stelvio Quadrifoglio de l’unité exclusive Alfa Chassis Domain Control qui fait office de cerveau du SUV et assigne des tâches spécifiques à ses différents systèmes, dont le système AWD Q4 (All-Wheel Drive), le système de contrôle Alfa DNA Pro à quatre modes, le système Alfa Active Torque Vectoring, le système Alfa Active Suspension et l’ESC.