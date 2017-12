Aswak Assalam célèbre ses 19 ans

Aswak Assalam, filiale spécialisée dans la grande distribution de Ynna Holding, célèbre cette année le 19ème anniversaire de sa création.

Depuis son premier magasin ouvert à Rabat en 1998 dans le quartier Hay Ryad, l’enseigne a concrétisé une stratégie de développement continu qui lui permet aujourd’hui de proposer à ses clients et partenaires un réseau de treize hypermarchés présents dans les principales villes du Maroc : Rabat, Marrakech, Agadir, Kénitra, Témara, Mohammedia, Tanger, Oujda, Essaouira et Casablanca.

Au total, le réseau de Aswak Assalam propose 49.000 m2 de surface de vente, 70.000 références et 7 200 places de parking, dotant tous les grands centres urbains du Maroc de magasins modernes avec un large choix de produits aux meilleurs prix et à l’offre constamment renouvelée. Aswak Assalam accueille chaque jour 50.000 clients dans l’ensemble de ses hypermarchés. N°1 de la fidélisation au Maroc, son programme de fidélité rassemble aujourd’hui 900.000 adhérents, avance la filiale de Ynna Holding. La force de Aswak Assalam, c’est aussi son capital humain de 1800 collaborateurs. Ces femmes et ces hommes sont à l’origine de toutes les performances de l’entreprise, en étant constamment à l’écoute des clients, de leurs besoins et de leurs nouvelles tendances de consommation.

L’enseigne partagera sa réussite, du 22 décembre 2017 au 08 janvier 2018, avec tous ses collaborateurs et clients. Pendant deux semaines, des offres exceptionnelles, des promotions exclusives et des animations pleines de surprises seront programmées dans les hypermarchés de l’enseigne. Des cadeaux seront offerts à cette occasion : deux voyages pour deux pour la Russie avec des billets pour soutenir les lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2018, mais aussi trois smartphones iPhone X et un véhicule SUV Peugeot 3008. Aswak Assalam distinguera en outre ses plus anciens collaborateurs qui ont fait l’ouverture du tout premier hypermarché en 1998 et sont toujours présents aujourd’hui.