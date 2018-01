Auto Hall parie sur la diversification

C’est un Conseil d’administration pas comme les autres que le Groupe Auto Hall a tenu le 12 janvier dernier sous la présidence de son PDG, Abdellatif Guerraoui.

En effet, la réunion a permis de valider pas moins de quatre nouveaux partenariats pour la représentation de marques de renom. C’est ainsi qu’Auto Hall détient désormais la licence d’importation et de distribution du constructeur allemand, Opel Automobile GMBH, devenu depuis le 1er août dernier filiale du Groupe PSA. Ainsi, le concessionnaire commercialisera les véhicules Opel dès le mois d’avril prochain, à travers sa filiale Société marocaine de l’automobile allemande (SM2A). Cette collaboration permettra aussi à Opel de renforcer sa position sur le marché marocain en forte croissance. Le producteur allemand ambitionne d’atteindre une part de marché de 5% d’ici 2023. Le groupe Auto Hall a également validé un autre partenariat avec le constructeur russe, GAZ, pour l’assemblage et la distribution des véhicules utilitaires de ce dernier au Maroc et en Afrique à travers la filiale Africa Motors du concessionnaire marocain. Rappelons que le distributeur historique de Ford au Maroc, est plus qu’un simple concessionnaire automobile. Il assemble et vend les camions et bus de la marque Mitsubishi Fuso. Aujourd’hui, près d’un camion sur deux circulant au Maroc est un Mitsubishi Fuso. Auto Hall est leader de ce segment avec plus de 30 % de part de marché. Quant à GAZ, deuxième constructeur automobile national après AvtoVAZ (marque Lada), il est également le premier constructeur de camions devant KamAZ sur le marché russe. C’est aussi un fabricant important de gros moteurs diesel destinés en partie aux autres constructeurs russes et de véhicules militaires légers. Depuis quelques années, les véhicules utilitaires sont devenus le produit phare du constructeur. Deux autres partenariats, non des moindres, ont été entérinés par le Conseil d’administration. Il s’agit d’une part de la distribution de pneus pour véhicules automobiles et matériels de chantiers et de mines, à travers la filiale Soberma pour le compte du fabricant japonais Bridgestone, et d’autre part, de la distribution des produits Sany, constructeur chinois d’équipements de port, à travers également de la même filiale.

Le Groupe Auto Hall compte beaucoup sur ces projets pour booster son activité dès cette année et table sur un chiffre d’affaires consolidé de 6 milliards de DH et un résultat net avant impôt de 340 millions de DH contre une estimation de clôture 2017 respectivement de 5 milliards de DH et 250 millions de DH. Pour cela, il compte s’appuyer son réseau de distribution large et en développement. En effet, le nombre de ses succursales dans le royaume a bondi de quatorze à plus d’une cinquantaine entre 2000 et 2017, sans compter le lancement, en 2018, de la construction de 7 nouveaux points de ventes dans les régions d’Agadir, Beni Mellal et Rabat.