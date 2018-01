Bianca, le lave-linge intelligent de l’italien Candy

Candy a fait de l’innovation utile la clé de son succès et sa principale raison d’être. Depuis 1945, Candy conçoit ainsi des appareils qui améliorent la vie de leurs utilisateurs. C’est le cas encore aujourd’hui avec le nouveau lave-linge Bianca.

Le tout nouveau lave-linge connecté de Candy avec Wi-Fi et Bluetooth intégré est équipé de l’application Simply-Fi. Ce système de connectivité exclusif, qui améliore l’utilisation de votre lave-linge en passant par votre smartphone ou votre tablette, est doté d’un algorithme spécial qui permet de dialoguer directement avec votre lave-linge : ce dernier comprend les besoins des utilisateurs, les corrige en cas d’erreur et enregistre leurs habitudes jour après jour. De plus, avec Talking Bianca, il est possible de contrôler Bianca sans la toucher. Il suffit désormais de parler au lave-linge pour qu’il réponde aux demandes : lancer un programme, demander un conseil pour le lavage d’un textile fragile ou encore obtenir des explications sur la façon d’enlever une tâche. En demandant à Bianca de démarrer un programme, elle se mettra en route et préviendra l’utilisateur lorsque le cycle sera terminé.

Talking Bianca n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités de l’application Simply-Fi. Cette application donne en effet accès à beaucoup de fonctionnalités, comme la vérification avancée des composants et de l’état du lave-linge avec l’application qui aide à résoudre chaque problème étape par étape. Ou encore la surveillance instantanée de la consommation d’énergie avec des conseils pour la réduire. Mais aussi des alertes automatiques, lorsqu’il est temps de nettoyer le filtre ou de démarrer un cycle de nettoyage tambour.

Toujours dans la même volonté de simplicité et de confort d’utilisation, Candy a équipé Bianca d’une seule interface : le bouton Smart Ring. Il permet de sélectionner et d’activer les 8 programmes les plus communément utilisés avec les 4 options les plus utiles. L’utilisateur a alors accès à 720 combinaisons différentes. Un choix élargi pour trouver la solution de lavage qui convient le mieux.

Grâce à la fonction Zoom, Bianca s’impose aussi comme un lave-linge ultra performant. Il est capable de laver tous les types de textiles en moins d’une heure, quel que soit le cycle ou le programme. De plus, le système exclusif Mix Power Jet+ permet d’injecter de la lessive pure directement au cœur du linge. Combiné avec un système de chauffe boosté et une carte électronique plus puissante, Bianca offre la meilleure efficacité de lavage garantie, en un temps record, promet Candy.

Bianca est proposée en 8, 9 et 10 kg en format standard. Elle existe également en lave-linge slim 7 kg et lavante-séchante 9+6 kg.

Prix : À partir de 4 499 DH