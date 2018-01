Big 5 Construct North Africa : deuxième édition, 5 salons

Après le succès réalisé par la première édition 2017, dmg events Moyen-Orient, Asie & Afrique annonce le retour de Big 5 Construct North Africa au Parc des Expositions de l’Office des Changes de Casablanca entre le 10 au 12 avril 2018.

Quelque 3 000 professionnels du bâtiment marocains ont pris part à l’événement de lancement tenu en 2017, où ils ont pu s’approvisionner en produits de construction novateurs auprès de plus de 170 entreprises exposantes. Le Big 5 Construct North Africa, qui fait partie du portefeuille Big 5 des événements dans le domaine du bâtiment, le plus grand de tout le Moyen-Orient, a offert pas moins de 24 heures de possibilités de mise en réseau, plus de 200 rencontres dans le cadre de son programme de rencontres internationales, et 11 journées portes ouvertes et des ateliers de formation certifiante de développement professionnel continu au profit de plus de 670 professionnels du BTP marocains en 2017.

Lors de sa deuxième édition de Casablanca, the Big 5 Construct North Africa 2018 sera l’occasion de rassembler encore plus de fournisseurs internationaux, offrant au secteur du bâtiment marocain et nord-africain des milliers de solutions et de produits innovants. Pour la toute première fois, The Big 5 Construct North Africa 2018 offre cinq événements simultanés sous le même toit : Aménagements Intérieurs, Matériaux & Outils de Construction, Services d’Ingénierie MEP, Béton & PMV et Fenêtres, ainsi que Portes & Façades. L’édition d’avril prochain renouvellera également l’expérience des ateliers de formation gratuite qui ont remporté un franc succès lors de l’édition du lancement.

Organisé par dmg events Moyen-Orient, Asie & Afrique, The Big 5 Construct North Africa 2017 a accueilli pas moins de 3 500 participants provenant de 47 pays. 4 000 professionnels sont attendus pour l’édition 2018, prévue du 10 au 12 avril.