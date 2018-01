CES 2018 : MaScIR derrière 2 projets marocains

Le Maroc participe pour la première fois au salon mondial de l’électronique, « Consumer Electronics Show 2018 » (CES) qui se tient du 09 au 12 janvier 2018 à Las Vegas au Nevada.

9 startups et porteurs de projets innovants exposeront leurs produits. Ils étaient 70 au départ, une commission s’est penchée à l’évaluation de leurs projets et a sélectionné 9 finalistes pour aller à Las Vegas. 2 des projets sélectionnés pour participer au CES ont été développés au sein de MAScIR, (The Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research). Le premier concerne un Lab on Card qui est le fruit d’un travail de collaboration entre deux centres de recherche. Les chercheurs du centre de biotechnologie médicale, d’une part, qui sont parvenus à l’identification des souches de mycobactéries responsables de la tuberculose et ont développé un kit de diagnostic basé sur la technique LAMP​ (Loop Mediated Isothermal Amplification). L’équipe microélectronique a utilisé des techniques de thermoélectricité pour assurer le cycle thermique d’amplification LAMP afin de le matérialiser sous forme de dispositif portatif facile à utiliser, en particulier lors des campagnes de dépistage.

Le deuxième projet est un analyseur portatif d’huile d’olive qui permet de faire l’analyse des paramètres de l’huile d’olive tels que l’acidité, le diène conjugué, en utilisant la spectrométrie proche infrarouge. Ce dispositif a l’avantage de ne pas recourir à la chimiométrie (sans additifs chimiques). Ce produit d’innovation répond à la fois aux besoins des professionnels et des producteurs d’huile d’olive en leur offrant une alternative à bas coût, conclut MAScIR.