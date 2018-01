Le cabinet CID décroche le label RSE de la CGEM.

La CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc), à la suite de la réunion de son comité d’attribution du Label Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), tenue le 3 janvier 2018, a décidé d’octroyer le Label RSE à CID, société d’ingénierie pluridisciplinaire dirigée par Moncef Ziani, et opérant dans les projets de génie civil, de bâtiment, de transport et d’hydraulique. L’octroi de ce label vient couronner les efforts de CID en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise.

Soulignons que le comité a également renouvelé l’attribution du Label RSE aux deux filiales de Ménara Holding, à savoir Ménara Préfa (opérant dans la production de béton prêt à l’emploi et de préfabriqués en béton et Carrière) et Transport Ménara (spécialisée dans la production de granulats et transport de marchandises destinés au marché du BTP). Selon la CGEM, ces filiales représentent de véritables acteurs du développement local et régional.

Pour rappel, le Label RSE de la CGEM a pour vocation d’encourager les entreprises marocaines à adopter une démarche globale tenant compte des impératifs économiques, environnementales et sociales dans leur stratégie managériale.