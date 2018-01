Ciments du Maroc investit dans le traitement des déchets ménagers

Ciments du Maroc, filiale de HeidelbergCement Group, un des leaders mondiaux des matériaux de construction, a signé le 28 janvier 2018 à Agadir lors de la cérémonie présidée par SM le roi Mohammed VI, une convention d’investissement de l’ordre de 100 millions de DH pour la construction d’une plateforme pour le traitement des déchets ménagers issus des refus du centre de tri de la nouvelle décharge contrôlée de Agadir.

Cette nouvelle plateforme permettra le traitement de 150.000 tonnes de déchets ménagers bruts pour produire un combustible propre à la cimenterie permettant la substitution, de 35.000 tonnes de combustibles fossiles qui sont aujourd’hui importés au Maroc. La convention d’investissement a été signée avec le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, la wilaya de la région de Souss-Massa, le conseil régional de Souss-Massa, ainsi que le groupe LafargeHolcim.

Le programme prévu dans cette convention qui s’inscrit dans la politique nationale du développement durable permettra, sur le plan économique, la réduction des importations des combustibles fossiles, sur le plan environnemental, de participer à la réduction des impacts environnementaux des décharges et la réduction des déchets destinés à l’enfouissement et des quantités de lixiviats et enfin sur le plan social la création de 50 emplois.

L’augmentation du taux de valorisation et de recyclage constitue une contribution importante aux objectifs nationaux du Programme National des Déchets Ménagers (P.N.D.M). La production d’un combustible se substituant au combustible fossile apporte également une contribution à l’effort national en matière de réduction des gaz à effet de serre. Le projet de plateforme de traitement des déchets ménagers permettra la fabrication d’un combustible alternatif qui sera utilisé comme combustible secondaire en four de cimenterie.

Ciments du Maroc, forte de son expérience dans la valorisation des déchets, apportera pour ce projet son expertise dans le domaine du traitement et de la valorisation des déchets ménagers. La plateforme contribuera à apporter une solution écologique à la problématique des déchets ménagers mais également des déchets agricoles, des déchets plastiques, et autres déchets de la région de Agadir.

Pour rappel, Ciments du Maroc met en œuvre une stratégie environnementale en ligne avec les orientations du Maroc en matière de développement durable. Ses trois usines à Ait Baha, Safi et Marrakech, sont équipées de dispositifs les plus modernes pour la valorisation énergétique des déchets et pour le contrôle des émissions et des rejets avec une capacité totale annuelle de plus de 100.000 tonnes par an.