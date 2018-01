Après les deux premières éditions « Bâtir des marques puissantes au Maroc » et « L’Empreinte culturelle des marques », Langages du sud organise un troisième événement : Brand Your Morocco & Your Africa, le 18 janvier 2018 au à Casablanca.

Cette année la thématique de ce colloque est « L’Empreinte de la marque Maroc comme porte-parole de la vision africaine. Cette journée sera rythmée par 4 tables rondes durant lesquelles des experts et des intervenants représentants de grandes marques africaines aborderont les thématiques suivantes : « La finance moteur du développement du continent », « Mobilité, urbanisme durable des territoires : quelles avancés sur le continent africain ? », « Le changement climatique comment faire entendre la voie africaine… Comment nourrir le continent, un enjeu majeur de notre siècle, l’enjeu des marques locales », ainsi que « La culture et l’enseignement deux défis pour le continent et pour son émergence au 21ème siècle ».

La remise des prix du concours dédié aux jeunes artistes présidés par Mehdi Qotbi viendra clôturer le colloque Brand Your Morocco & Your Africa. 35 candidats ont été présélectionnés et leurs œuvres feront l’objet d’une exposition.