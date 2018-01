Conférence de haut niveau sur la croissance

Le gouvernement marocain, le Fonds Monétaire International (FMI), le Fonds Monétaire Arabe (FMA) et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) organiseront conjointement le 30 janvier 2018 à Marrakech, une conférence de haut niveau sous le thème : « Opportunités pour tous : croissance, emploi et inclusion dans le monde arabe ».

Cet événement qui rassemblera de hauts responsables politiques, des dirigeants d’entreprises, des jeunes, des médias et des représentants du monde universitaire et de la société civile du monde arabe et d’autres régions, sera l’occasion d’échanger les expériences, les enseignements et les idées sur les moyens qui permettront de créer des millions d’emplois grâce à la mise en valeur de nouveaux foyers et secteurs de croissance.