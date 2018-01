Coupe du monde 2018 : Atlas Voyages dévoile ses prix

Atlas Voyages a été sélectionné en qualité d’agent exclusif au Maroc pour la vente et la commercialisation du programme officiel d’hospitalité de la Coupe du monde de la FIFA.

En Effet, le tour opérateur national offrira en B2B et B2C plusieurs types de formules incluant hôtels et packages d’hospitalité pour assister à l’ensemble des 64 matchs de la Coupe du monde 2018 dans des conditions optimales. Ainsi, il sera possible d’encourager toutes les nations des équipes qualifiées au mondial et surtout de suivre les Lions de l’Atlas en Russie.

C’est donc pour l’ensemble de ces atouts que Match Hospitality, agence détentrice des droits exclusifs du programme d’hospitalité de la Coupe du monde de la Russie 2018, a sélectionné Atlas Voyages parmi plusieurs autres entreprises de la place, pour la vente des packages d’hospitalité au Maroc. D’ailleurs, Atlas Voyages et Match Hospitality ont célébré ce partenariat lors d’un événement de lancement qui a eu lieu à Casablanca le 10 janvier 2018.

Cet événement a été aussi l’occasion pour les deux partenaires de présenter la gamme complète de produits du programme officiel d’hospitalité de la Coupe du monde de la FIFA Russie 2018. Les packages concoctés par Match Hospitality sont en parfait accord avec le prestige de la Coupe du monde et l’engouement suscité pour le pays hôte, en l’occurrence la Russie. Ces packages démarrent à partir de 24.000 DH pour une chambre double sans compter le billet d’avion qui coûte entre 9 500 et 12.000 DH. Pour le match Maroc-Iran (Saint-Pétersbourg, 3 nuits), il faudra débourser 24.500 DH par personne ; 25.000 DH pour Maroc-Portugal (Moscou, 3 nuits). Le Package 3 (7 nuits) incluant les deux matchs est vendu à 54.500 DH. Le 4ème, regroupant Maroc-Portugal et Maroc-Espagne (Moscou,7 nuits) est commercialisé à 59.000 DH, tandis que le dernier package (Maroc-Espagne) coûte 34.000 DH.

À noter que Match Hospitality offre de nombreux avantages, notamment un billet garanti, un accès dédié, une attention particulière avec une équipe d’hôtesses, de bons sièges en fonction du package, ainsi qu’un service de restauration et plusieurs autres formules, selon les besoins et les souhaits des supporters.