Cristiano Ronaldo et le groupe Pestana ouvriront un hôtel à Marrakech

Le groupe Pestana s’est associé à l’international Cristiano Ronaldo pour lancer un établissement hôtelier à Marrakech dont l’ouverture est prévue en 2019, a annoncé à Lisbonne José Roquette, responsable du développement à la société portugaise.

Pestana qui compte déjà une unité hôtelière à Casablanca souhaite renforcer sa présence au Maroc en ouvrant deux hôtels Pestana CR7 et Pestana Marrakech Medina, dotés d’une capacité d’accueil respectivement de 164 et 224 chambres, a-t-il précisé lors d’une rencontre axée sur la stratégie de développement du groupe pour la période 2018-2020.

La chaîne de boutique-hôtel « Pestana CR7 » fait partie d’un nouveau segment de clientèle que l’ « impressionnante » ville de Marrakech est capable d’attirer, a-t-il dit, ajoutant que le projet sera mené dans le cadre d’un partenariat avec un investisseur marocain, M Avenue. « Nous sommes ravis de faire partie de ce projet. Marrakech est une destination réussie et sophistiquée, l’environnement parfait pour la mise en œuvre des marques Lifestyle et Boutique », a-t-il déclaré.

L’hôtel, dont l’ouverture est attendue courant 2019 après 18 mois de travaux, est bien situé aux côtés d’autres hôtels de luxe. Sa conception sera similaire aux deux premières unités Pestana CR7 ouvertes à Funchal (Madère,l’île natale du joueur) et à Lisbonne. Un hôtel life-style avec un design moderne qui mise entre autres sur l’innovation et l’accessibilité de la technologie, a-t-il indiqué. Le responsable du groupe a également souligné que le Maroc est un pays « auquel nous avons confiance, un pays qui a su maintenir un équilibre solide ». Il a en outre mis en avant la stabilité et la sécurité dont jouit le royaume, seul pays qui a été épargné par la crise ayant affecté la région.

Pestana, fondé en 1972 sur l’archipel de Madère, est le plus important groupe hôtelier portugais. Présent dans 20 pays, en Europe, en Afrique ainsi qu’en Amérique, il compte 87 unités hôtelières avec plus de 11.000 chambres, six golfs ou encore deux casinos. Le Pestana CR7 Lifestyle Hotels est une joint-venture entre Cristiano Ronaldo et la chaîne d’hôtels.