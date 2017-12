Dacia Duster : même allure, nouveau leader !

Nouveau design, nouveaux équipements, intérieur revu en profondeur… le Duster se renouvelle sans renier les fondements de la marque que sont son habitabilité et ses capacités tout-terrain, mais surtout son prix toujours aussi imbattable. La preuve que le bon goût n’est pas une question de prix. Définitivement pas.

Le tout nouveau Duster prend le relais d’une première édition « best-seller » écoulée à plus de deux millions d’exemplaires. Comme en témoigne son slogan « Plus Duster que jamais », cette nouvelle génération fait largement évoluer son design tout en conservant sa silhouette devenue iconique. « L’un de nos plus grands défis était de réinventer le Duster tout en restant fidèle à son esprit d’origine. Nous savions que le design susciterait de nombreuses attentes parmi nos clients, car c’est la deuxième raison de choix pour ce véhicule. Notre ligne directrice était donc de préserver son aspect original tout en renforçant ses lignes », nous confie François Mariotte, directeur commercial de Dacia, certifiant que « bien qu’il soit parfaitement reconnaissable à première vue, 100% de ses pièces extérieures ont été repensées ». « Il le fallait bien pour faire évoluer son caractère de baroudeur par un style moderne, robuste et dynamique », précise David Durand, directeur du design Dacia. « La calandre s’affirme en s’étirant jusqu’aux feux, accentuant ainsi l’impression de largeur. Le pare-brise est plus incliné et avancé de 100 mm», énumère David Durand, citant également « les skis de protection de couleur chrome satiné, une ceinture de caisse plus haute, une vitre de custode arrière plus petite générant un profil en coin, des enjoliveurs d’ailes noirs, de robustes barres de toit en aluminium et des roues de plus grand diamètre ».

Quant au design d’intérieur, All-New Duster a été entièrement revisité pour plus de confort, de qualité et de praticité. La sécurité à bord a également été améliorée. Pour Patrice Levy-Bencheton, directeur de produit pour Dacia, « le défi était de fournir l’essentiel avec une qualité élevée au prix le plus attractif », citant à cet effet les équipements inédits très attendus par les clients tels «le système caméra multi-vues, les avertisseur d’angles morts, les airbags rideaux, la climatisation automatique, la carte mains libres ou encore allumage automatique des feux ». « L’expérience 4×4 a également été améliorée grâce à des fonctionnalités sur mesure telles que Hill Descent Control, qui permet un meilleur contrôle sur les pentes abruptes, et un affichage des informations liées au 4×4 », poursuit-il. Mais l’atout premier du ALL-New Duster reste sans aucun doute son accessibilité. Non seulement parce que c’est un excellent rapport qualité-prix, mais aussi parce qu’il est convivial. Les clés du succès ? « Duster revendique des technologies qui ont fait leurs preuves sur d’autres véhicules de l’Alliance Renault-Nissan, mais qui ont été simplifiées pour fournir à nos clients ce dont ils ont réellement besoin », explique François Mariotte, citant pour l’exemple la nouvelle caméra Multi-vues, qui pour lui, « permet au conducteur de savoir exactement où se trouvent les roues de son véhicule, ce qui n’est pas seulement valable lorsque vous voyagez hors route, mais aussi lorsque vous conduisez dans des zones bâties ».