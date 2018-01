Decathlon installe son nouveau concept urbain au cœur de Casablanca

Jusque-là les 10 adresses de Decathlon au Maroc concernent de grandes surfaces basées en périphérie des grandes villes. Soit des lieux de destination.

L’enseigne veut aujourd’hui se situer sur le chemin de ses clients, et profiter de l’engouement des citadins pour le sport. Ce vendredi 16 janvier 2018, le spécialiste dans la vente des produits sportifs ouvrira au public un nouveau magasin à Casablanca. Réalisé sur un nouveau concept « Digital » et « Urbain », il proposera l’ensemble de l’offre du royaume. Situé sur le Bd Abdelmoumen en face de la station de tramway Abdelmoumen et à quelques mètres du site du marché historique Derb Ghallef, ce magasin « cœur de ville » a pour ambition d’offrir des services exclusifs à ses clients. Il sera le onzième magasin du groupe au Maroc. Aujourd’hui, Decathlon Derb Ghallef est le premier magasin en son genre à être implanté dans le pays, encore mieux, le seul en Afrique. Il a nécessité un budget de 10 millions de DH. Ce magasin est équipé de la dernière technologie, un écran géant LED de 12 m² à faible consommation, une borne de géolocalisation des produits, des caisses équipées de tablettes pour inciter les utilisateurs sportifs à laisser leurs avis, des collaborateurs équipés de tablettes et des catalogues digitalisés. Ce nouveau site proposera aussi le service Click & Collect, de quoi résumer une incarnation inédite de la digitalisation « Nous proposerons en exclusivité au Maroc, le service « Click & Collect » déjà déployée dans les magasins européens. Ce service permettra à nos utilisateurs sportifs de commander leurs articles sur la plateforme e-commerce decathlon.ma et venir les retirer une heure après au sein d’un espace dédié en magasin », explique Imad Bouzzroud, le directeur du magasin.