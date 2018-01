Eagle Hills confie la première phase de Rabat Square à TGCC

Eagle Hills, société privée d’investissement et de développement immobilier basée à Abu Dhabi, annonce avoir procédé à la signature officielle avec TGCC (Travaux Généraux de Construction de Casablanca), du contrat de construction de la première phase de Rabat Square qui comprend One Rabat Square et Via Rabat Square.

Situé au cœur de Rabat, au sein du quartier Dar Es Salam, Rabat Square est un nouveau projet résidentiel multifonctionnel, innovant et diversifié qui redéfinit les standards du luxe avec des aménagements et des services uniques destinés à embellir le quotidien et à faire de ce lieu l’une des adresses les plus prestigieuses de la capitale.

Baptisé Rabat Square en hommage à sa grande place centrale, La Plaza -cœur vivant du projet- et autour de laquelle le projet s’articule, Rabat Square propose un nouvel art de vivre en résidences sécurisées avec une offre de somptueux appartements, allant du 1 bedroom jusqu’aux duplex et penthouse, avec terrasse ou jardin privatif, un boutique-hôtel, des commerces, des équipements pour les résidents, des cœurs d’îlots avec de multiples activités et des espaces verts conçues par un prestigieux paysager londonien, faisant du lieu l’équivalent des plus belles places dans le monde.

À l’heure actuelle, les travaux de terrassements sont achevés et ceux des fondations sont entamés, précise Eagle Hills.