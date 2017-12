EFE-Maroc et la Fondation Citi renouvellent leur partenariat

La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc), ONG leader de l’employabilité des jeunes au Maroc, renouvelle son partenariat avec la Fondation Citi pour la cinquième année consécutive dans le cadre du programme « Formation pour l’Avenir : l’Emploi et la Sensibilisation des Jeunes de la Région MENA ».

Ce partenariat vise à préparer les jeunes à intégrer le marché du travail grâce à des formations axées sur les compétences les plus recherchées par les employeurs et à des opportunités d’embauche dans les secteurs en forte croissance. Cette initiative reflète l’engagement commun de la Fondation Citi et d’EFE-Maroc envers l’employabilité des jeunes et l’émergence d’une nouvelle génération de citoyens actifs et engagés.

Cette collaboration entre dans le cadre d’un partenariat régional entre la Fondation Citi, qui fête cette année son 50ème anniversaire, et EFE, qui célèbre ses 10 ans, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Ainsi, 150 jeunes Marocains amélioreront leurs soft skills au moyen d’outils numériques. Parmi eux, 87 jeunes suivront le programme phare d’EFE leur enseignant les compétences techniques et comportementales les plus demandées sur le marché du travail. Au moins 85% des lauréats des formations présentielles seront insérés en entreprises, suivant le modèle unique de formation-insertion d’EFE. Au total, 370 jeunes en recherche d’emploi seront formés au Maroc, en Tunisie, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Soutien majeur d’EFE depuis 2013, la Fondation Citi lui a permis de propulser son développement dans la région MENA en triplant le nombre de ses bénéficiaires en cinq ans.