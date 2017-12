Elle fait l’actu : Myriam Lahlou-Filali, DG du Groupe Pharma 5

Le laboratoire pharmaceutique marocain Pharma 5 poursuit son développement à l’international.

Le groupe qu’elle gère a ainsi procédé, mercredi 27 décembre 2017, à la pose de la première pierre de la première unité industrielle du laboratoire pharmaceutique à Abidjan, en Côte d’Ivoire. La cérémonie s’est déroulée en présence de Amadou Gon Coulibaly, premier ministre de Côte d’Ivoire, ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Chef du gouvernement et de Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique.

Le lancement des travaux de construction de ce nouveau site industriel confirme les ambitions africaines du Groupe Pharma 5 et souligne davantage l’excellence des relations d’amitié, de solidarité et de coopération qui lient le Maroc et la Côte d’Ivoire. La nouvelle usine du groupe Pharma 5 à Abidjan se fera sur un site d’une superficie de 1,5 hectare. Un investissement initial de 100 millions de DH sera alloué en infrastructures et en équipements. La nouvelle unité sera à la pointe de la technologie et répondra aux standards de qualité internationaux les plus stricts comme l’unité de Pharma 5 au Maroc.

Cette unité se veut en plus « modulable et évolutive », pour être en mesure de répondre aux besoins de la population ivoirienne. Elle produira des médicaments de 5 classes thérapeutiques dans un premier temps : infectiologie, virologie, gynécologie, antalgie et antibiothérapie. Les capacités prévues initialement permettront de produire jusqu’à 100 millions de comprimés et 10 millions de sachets par an.

L’objectif de ce laboratoire pharmaceutique, dont la première phase permettra la création de 200 emplois directs (dont 20% de cadres) et 2 000 emplois indirects, est de satisfaire les besoins de la population ivoirienne en médicaments conformes aux normes internationales les plus strictes et à des prix accessibles. Dans un deuxième temps, la nouvelle unité ambitionne de développer l’export vers les pays de la sous-région en jouant le rôle de hub régional. Le démarrage effectif de l’activité de la nouvelle usine est prévu en 2019.