Elle fait l’actu : Saadia Slaoui Bennani, nouvelle PDG de Valyans Consulting

Suite à sa nomination au sein du gouvernement Mohcine Jazouli, président-directeur général et fondateur de Valyans Consulting, a adressé un courrier de démission de ses fonctions opérationnelles aux membres du conseil d’administration de l’entreprise.

Le conseil, en attendant sa réunion formelle, a accepté et pris acte de la démission de Mohcine Jazouli et a procédé à la nomination de Saadia Slaoui Bennani, qui occupera désormais la fonction de président-directeur général. Saadia Slaoui Bennani est une associée historique de l’entreprise et remplissait jusqu’à présent la fonction de directeur général délégué. Elle sera accompagnée dans ses nouvelles fonctions par un collège de sept directeurs associés.

Pour rappel, créé en 2000, Valyans, est un groupe de prestation, à l’empreinte panafricaine, œuvrant dans les domaines du conseil stratégique, du corporate finance et de l’intelligence économique. Son équipe de direction est composée de 7 directeurs associés.