Entreprenariat : inwi renforce son engagement

L’opérateur télécom a présenté le 9 janvier plusieurs nouveautés visant à enrichir son écosystème entrepreneurial.

Il s’agit en premier lieu de la nouvelle plateforme digitale sur l’adresse : www.innov.inwi.ma. Selon Nadia Rahim, directeur Marques & Communication d’inwi, le lancement de cette plateforme vient accompagner l’ambitieux programme de soutien à l’entreprenariat et des entrepreneurs initié par inwi. « Les internautes y trouveront toutes les informations utiles concernant les événements passés et à venir ayant trait à l’entreprenariat, les challenges organisés par inwi et ses partenaires dans toutes les régions du pays, en plus de l’actualité des startup innovantes marocaines », a-t-elle expliqué. Soulignons la plateforme est totalement interactive.

Le management a aussi précisé que l’inscription aux inwi Days se fera désormais et exclusivement à travers la nouvelle plateforme. Ledit événement se tiendra le 25 janvier 2018 sous le thème « le numérique au service de l’éducation ». « innov.inwi.ma, c’est également le carrefour de l’innovation et des startups qui osent. Chacune a la possibilité de proposer son actualité et de la partager avec la communauté », a ajouté Nadia Rahim. En second lieu, l’opérateur a élargi le cercle de ses partenaires en s’associant au Réseau Entreprendre Maroc.

L’accord de partenariat entre les deux parties a été signé mardi en marge de la conférence. Soulignons que l’objectif de ce rapprochement est de contribuer à faire émerger des startups à travers l’offre d’accompagnement globale que propose le Réseau Entreprendre Maroc, que ce soit en terme d’accompagnement sur la durée, de financement ou de mise en relation. « inwi est un acteur central de la transformation numérique au Maroc. Notre mission est de donner aux entrepreneurs, présents et futurs, les outils de leur réussite et de leur développement. Depuis deux ans, nous sommes engagés dans un ambitieux programme de soutien à l’écosystème entreprenarial et d’incitation à l’entreprenariat qui donne aujourd’hui des résultats concrets », a détaillé Nadia Rahim.

Notons qu’inwi a de même contribué au développement et à la promotion de deux applications marocaines à succès. Il s’agit de Z7am, premier jeu de course infinie marocain et Coach’in, une application 100% marocaine pour la mise en relation de sportifs dans toutes les régions du royaume. Force est de souligner que les programmes, challenges et événements créés dans le cadre de ces partenariats ont déjà bénéficié à plus de 1000 participants dont 423 ayant bénéficié des différents programmes d’accompagnement. Selon le management, les experts d’inwi et ceux de ses différents partenaires ont dispensé, en tout, plus de 300 heures d’accompagnement au profit de près de 80 jeunes porteurs de projets.