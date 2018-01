Éric Apode, Senior Vice President de DS Automobiles : « Avec la DS7 Crossback, nous enterrons complètement la concurrence du segment »

DS automobiles a présenté le DS7 Crossback à Marrakech, en marge de la course électrique de la ABB Formula E qui s’est tenue le 13 janvier 2018 au circuit Moulay El Hassan.

DS7 Crossback est très raffiné et doté d’un fort contenu technologique. Un SUV dans l’air du temps avec un intérieur qui respire le grand luxe à la française. Plus de détails sur le véhicule et la stratégie du constructeur français avec Éric Apode, Senior Vice President de DS Automobiles que nous avons rencontré peu avant la course.

Challenge : Qu’est-ce qui caractérise la DS7 Crossback ?

Éric Apode : C’est le premier produit qui a été créé depuis l’installationde la marque DS. C’est ce qui représente à merveille le futur de la marque DS. Un futur fait d’ambition, à la fois représentant plus de 60 ans d’histoire depuis la DS de 1955 et aussi une vision ultra futuriste. Donc, une parfaite synthèse, une parfaite alchimie entre tradition et modernité, avec pas moins de 15 innovations technologiques sur cette voiture. C’est de loin la voiture la plus techno de son segment grâce par exemple à la DS Active Scan Suspension, une suspension prédictive qui permet grâce à une caméra de lire les déformations de la route et d’anticiper les réglages d’amortisseurs. Aussi, c’est la première voiture de conduite autonome en étape 2 qui combine l’ACC Stop & Go et le maintien dans la file.

Challenge : DS veut faire les choses différemment en étant créatif et différent. Vous comptez y arriver en choisissant quelle catégorie de voitures ?

6 véhicules vont être lancés. La première c’est la DS7 Crossback dans la catégorie des SUV compactes. Mais bien entendu, dans ces 6 modèles il y aura 3 berlines, dont une berline extrêmement statutaire, technologique et confortable qui va être lancée, et 3 SUV.

Challenge : Qu’est-ce qui va faire la singularité de ces modèles ?

Un certain nombre de spécificités que nous allons retrouver sur toutes les voitures. La première c’est bien entendu un style très particulier, un style spectaculaire, un style français. Nous voulons qu’une DS soit totalement différent des autres, totalement unique. On le voit à la très grande calandre extrêmement verticale et statutaire qui exprime le luxe. On retrouve aussi ce style sur les projecteurs et les feux arrière qui sont des objets d’art, avec des projecteurs qui sont traités comme des pièces de joailleries serties, en plus de l’effet d’écaille qui apparaît sur les feux arrière. Bien entendu, on trouve un maximum de luxe à l’intérieur avec des panneaux de très grande surface assorti de cuir nappa, de l’alcantara, du bois et différentes essences du cuir. Clairement, nous voulons allez très loin dans les matériaux, les confections et les détails. Nous avons cherché à faire des choses non-conventionnelles dans le style pour aboutir à un style différent, avant-gardiste. Le deuxième point est le confort. Bien entendu, le confort du dynamisme mais il faut que la voiture soit extrêmement confortable. C’est pour cela que sur la DS7 Crossback nous installé mis la DS Active Scan Suspension. Aussi, les vitrages feuilletés à l’avant comme à l’arrière qui permettent d’isoler complétement l’intérieur de l’extérieur. Le troisième point concerne l’innovation et la technologie. Dans la DS7 Crossback il y a 15 innovations différentes qui vont dans le sens du confort, sérénité et sécurité. À l’image de la DS Night Vision qui permet de voir par des caméras infrarouges ce qui se passe en pleine nuit ou dans le brouillard. Nous enterrons complètement la concurrence du segment en matière de contenu technologique. Il y a certaines innovations qui ne sont présentes par exemple que dans une Mercedes Classe S. Le dernier point c’est le luxe et l’attention au détail. Il s’agit des petits raffinements. Nous avons choisi nos batailles et bien entendu nous nous mettons l’argent partout. Nous tenons à être en pointe.