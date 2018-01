Espagne : plus de 233.000 Marocains couverts par la sécurité sociale

Quelque 233.924 Marocains étaient affiliés à la sécurité sociale en Espagne à fin décembre 2017, en progression par rapport au mois précédent (230.614), a indiqué mardi 23 janvier 2018 le ministère espagnol de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Les Marocains occupent toujours la première place parmi les travailleurs étrangers extra-communautaires cotisant à la sécurité sociale en Espagne, suivis des Chinois avec 101.535 affiliés et des Équatoriens avec 69.260 affiliés, a précisé le ministère. Le nombre total des inscrits étrangers à la sécurité sociale a atteint 1.837.901 personnes en décembre dernier, en légère hausse de 0,08% par rapport au mois précédent, soit 1 403 affiliés de plus, a souligné la même source, notant qu’en glissement annuel, le nombre des inscrits étrangers a enregistré une hausse de 7,36%, avec 126.043 affiliés de plus que lors de la même période de 2016. Au total, 1.072.554 affiliés d’origine étrangère proviennent de pays hors UE, alors que le reste (765.346 travailleurs) sont originaires d’autres pays de l’Union.

Le nombre de Marocains établis légalement en Espagne était estimé à 756.796 personnes au 31 décembre 2016, selon les données de l’Observatoire permanent de l’Immigration (OPI). Ce chiffre est en baisse de 1,3% par rapport à fin 2015, toujours selon l’OPI, organisme relevant du ministère espagnol de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Les Marocains représentent la première communauté étrangère hors Union européenne légalement installée dans le pays ibérique.