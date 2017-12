Fermetures 2000 investit dans la logistique

Fermetures 2000, le pionnier de la fabrication de volets roulants au Maroc, s’ouvre de nouveaux horizons.

En effet, les actionnaires de cette PME industrielle qui emploie plus de 80 salariés viennent d’en hisser le capital de 10 à 15 millions de DH et ce, à l’aube d’un important programme d’investissement. Cette recapitalisation, qui renforce au passage les fonds propres en les portant à 30 millions de DH, permettra à l’entreprise de financer un programme de renouvellement partiel de l’outil de production de son usine d’Ain Sebaâ qui s’étale sur une superficie de 3 600 m et, dans une moindre mesure, la hausse anticipée de son besoin de fonds de roulement.

Il faut dire qu’après une période de stagnation du chiffre d’affaires autour de 50 millions de DH, la famille Berrada qui contrôle à 100% le capital de Fermetures 2000 vise, désormais, à atteindre la barre de 100 millions de DH à horizon 2020. Pour ce faire, l’entreprise créée en 1980 compte également investir dans la logistique (aujourd’hui limitée à un dépôt de stockage de 720 m²) et dans un nouveau showroom après le succès de celui inauguré à Ghandi à Casablanca.

Rappelons que Fermetures 2000 opère principalement dans deux domaines d’activité complémentaires. Tout d’abord, elle fabrique et distribue, sous ses propres marques (Alux, Elama…), des accessoires pour volets roulants. L’entreprise intervient également au niveau de la motorisation pour volets roulants, que ce soit à travers sa propre marque Cane ou en tant que distributeur pour d’autres fabricants comme le leader européen Somfy. Par ailleurs, elle vient de rentrer sur le marché des automatismes (portails coulissants, portails à battants …) essentiellement par le biais de la marque KINGgates. Enfin, Fermetures 2000 commercialise des panneaux composites pour le compte du groupe turque Saray.