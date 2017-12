Fin d’année : les conseils de ADM

À l’occasion des vacances de la fin d’année qui coïncide avec le week-end, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe sa clientèle que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important.

ADM a identifié dans ce sens trois créneaux : le vendredi 29 décembre 2017 entre 15h et 22h, le samedi 30 décembre 2017 entre 9h et 13h et le lundi 1er janvier 2018, qui coïncidera avec le jour du retour des vacances de fin d’année, entre 16h et 22h.

ADM recommande donc à ses clients-usagers d’organiser au préalable leur voyage et les remercie pour leur patience. Pour toute information, elle met à leur disposition le n° 5050.