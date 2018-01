Financement et entreprise : pour un accompagnement par le marché des capitaux

Organisée sous le haut patronage de SM le roi par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), la 40ème conférence du Comité régional Afrique-Moyen Orient a débuté ses travaux sur le thème défis et opportunités de financement des investissements. Cette conférence a été marquée par l’intervention de Mohamed Boussaid, ministre de l’Économie et des Finances et de celle de Miriem Bensalah-Chaqroun, présidente de la CGEM.

Nezha Hayat, présidente de l’AMMC, a souligné l’importance du thème de cette rencontre et la qualité des panels. Le ministre Mohamed Boussaid a mis en relief lors de son intervention l’importance du marché des capitaux pour financer l’entreprise et l’économie en général. Les thèmes choisis reflètent cette importance et ce dans la mesure où la PME et l’économie verte meubleront les débats lors de cette rencontre. Il a par ailleurs souligné la place qu’occupe Casablanca Finance City sur l’échiquier international. Elle est actuellement la 35ème au monde après avoir été la 70ème il y a quelques années.

La présidente de la CGEM a pour sa part insisté sur le fait que les opportunités existe en Afrique mais que les financements restent limités. Le marché financier doit pouvoir amener vers la cotation l’entreprise familiale et la PME et renforcer la capacité des entreprises. L’intégration régionale a besoin d’un accompagnement devant permettre un accès au financement. La présidente à, outre, plaidé pour l’émission d’un passeport financier pour faciliter les transactions transrégionales.