Fnac : troisième magasin au Maroc

À peine 2 mois après l’ouverture de son deuxième magasin à Tanger, la Fnac Maroc, franchise du Groupe Aksal, annonce l’ouverture d’un troisième point de vente au Maroc.

Situé à Casablanca, ce point de vente, le deuxième dans la capitale économique après celui du Morocco Mall ouvert il y a 6 ans, est situé au cœur des quartiers Mâarif et Racine. Cette ouverture conforte la volonté du Groupe Aksal et de son partenaire, le Groupe Fnac Darty, de poursuivre la politique d’expansion de l’enseigne. Acteur culturel de référence, la Fnac Maroc se donne pour mission de rendre la culture et les produits high-tech accessibles à tous. D’une superficie commerciale de 626 m2, ce tout nouveau magasin présentera l’ensemble des produits et des services proposés par la Fnac : livres, disques, DVD, gaming, micro-informatique, téléphonie, objets connectés, son, photo, jeux & jouets.

Le choix d’ouvrir une deuxième Fnac à Casablanca confirme l’ambition de l’enseigne de continuer à se rapprocher de sa clientèle et de ses adhérents et structurer le paysage de la distribution spécialisée au Maroc, précise la franchise de Aksal.