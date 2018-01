GEFCO ajoute GLT à son portefeuille

Le Groupe GEFCO, acteur mondial de la logistique industrielle et leader européen de la logistique automobile, annonce l’acquisition de l’entreprise espagnole GLT, spécialiste des transports entre l’Europe et le Maroc.

Cette acquisition est très stratégique pour GEFCO, qui renforce ainsi sa présence dans la région alors même que le commerce entre l’Europe et le Maroc est en plein essor dans les secteurs de l’automobile, de la grande distribution et de la mode. L’accord entre GLT et GEFCO est soumis à l’approbation des autorités réglementaires concernées. Les perspectives de cette fusion entre GEFCO et GLT sont prometteuses, car l’entreprise espagnole active depuis deux décennies s’est forgée une solide réputation professionnelle sur le marché. Fondée en 1998, GLT est reconnue comme la spécialiste des flux logistiques parfaitement sécurisés dans le détroit de Gibraltar. L’entreprise a développé des partenariats durables avec des clients des secteurs de l’automobile et de la mode. Elle est l’un des principaux opérateurs des liaisons entre Algésiras et Tanger, assurant plus de 16.000 traversées par an avec ses 75 camions et ses 380 remorques. Elle offre une organisation opérationnelle et un modèle commercial efficaces. L’ensemble de la chaîne est géré depuis le siège d’Oiartzun (dans le Pays basque espagnol, près d’Irun) et l’entreprise compte aussi des centres dédiés à l’expédition de proximité et à la maintenance rapide à Tanger et Algésiras.

La complémentarité entre GLT et GEFCO (en ce qui concerne l’expertise, le réseau géographique et la clientèle) sera une source de valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes : clients, partenaires, fournisseurs et employés. GLT sera ainsi entièrement détenu et géré par GEFCO Espagne, en tant qu’entité spécialisée dans les liaisons entre l’Europe et le Maroc. La filiale espagnole de GEFCO a plus de 30 ans d’expérience dans la logistique de haut niveau. Elle compte 700 employés et 5 000 clients industriels.