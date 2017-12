Guide complet des meilleurs gadgets et objets de l’année

L’Internet des Objets va potentiellement rapporter gros, mais pas seulement à la high-tech. Santé, sport, villes, véhicules autonomes, industrie, logement… De plus en plus d’objets sont connectés à Internet et les applications sont infinies.

Notre quotidien se vit désormais au rythme des transformations numériques. Nos montres, nos canapés ou encore nos T-shirts deviennent intelligents. Tous nos objets se retrouvent reliés à un smartphone ou à un ordinateur. Dans le sens où ils peuvent recevoir ou envoyer des informations par le biais d’une liaison sans fil, via une connexion internet. On parle alors d’Internet des objets, ou «Internet of Things» (IoT). Ces objets prennent vie autour de nous, dans nos maisons, nos véhicules, allant jusqu’aux unités de production. Des boulevards même sont connectés en projets pilotes, en prélude des smart cities. «Monitorer», «collecter», «reporter», contrôler», «régler»,… deviennent dès lors des réflexes personnels au même titre que des branches d’activité d’entreprises.

Les domaines d’applications et ceux de prédilection

Les objets connectés en masse sont là ! Avec quelque 8,3 milliards estimés à fin 2017, selon le cabinet américain Gartner. «Les objets connectés sont en pleine croissance et leur usage se démocratise», confirme Youssef Alaoui, Co-fondateur de Mobiblanc, opérateur marocain en ingénierie mobile et digitale, citant pour illustration les prévisions du «Business Insider forecasts» qui tablent sur 34 milliards d’IOT à travers la planète en 2020, et des volumes d’investissement colossaux notamment dans la connectivité et le développement des «Sensors». Ce sont des montres, des bracelets, des balances, des lunettes, des casques, des caméras, des drones, des thermostats, des clés… «Ces IOT vont bouleverser nos modes de consommation et faire éclore des opportunités de business», constate Alaoui. Et quasi tous les domaines d’activité sont concernés. Puisque tout objet électronique est susceptible d’être «réinventé» pour devenir connecté. Parmi les secteurs les plus impactés, il y a d’abord le secteur du bâtiment/habitat. En effet, grâce au développement de la domotique, on peut maintenant contrôler sa maison ou les locaux de son entreprise. Tout est centralisé sur son smartphone ou sur un tableau de contrôle pour pouvoir gérer les différents systèmes du bâtiment, à savoir optimisation de l’éclairage et du chauffage, volets roulants, porte de garage, portail d’entrée, alarmes de sécurité et vidéo surveillance, arrosage automatique,… tout un contrôle à distance ! L’environnement connecté est également bénéfique pour le secteur de la santé. Suivi du poids, électrocardiogramme, tensiomètre, suivi glycémique connecté … Les IOT permettent désormais de surveiller, en temps réel, les constantes physiques en rassurant au passage notre côté hypocondriaque. L’effet de levier boostera aussi le secteur du sport et bien-être. Grâce à différents objets connectés, les sportifs peuvent ainsi suivre leur nombre de pas réalisés dans la journée, la distance parcourue et les calories brûlées pour mesurer leur performance et leur progression. Par ailleurs, les domaines du transport, de la distribution, de l’agriculture (smart farming), de l’énergie ou encore des télécoms sont également des secteurs prometteurs pour les objets connectés. «Autant d’opportunités pour nos entreprises et nos investisseurs», s’enthousiasme Alaoui, tellement le marché est énorme et le champ des possibles infini, précisant que «des solutions commencent déjà à émerger, mais des solutions régionales adaptées à notre culture, à notre spécificité économique, à notre pouvoir d’achat sont encore à développer».

Objets connectés, l’effet de rupture !

L’Internet des objets est en construction. Avec 8,4 milliards d’objets connectés et plus de 2 trillions de dollars de dépenses en 2017, c’est un des marchés les plus dynamiques dans le monde de la high-tech et au-delà. Reste à inventer les modèles économiques qui vont avec.

L’internet des objets va redessiner le paysage pour les entreprises. Les experts parlent «d’une cinquième et nouvelle rupture technologique qui permettra aux entreprises d’aller jusqu’au bout de leur transformation digitale». Qualifiant les IOT de «relais de croissance extraordinaire pour toutes les entreprises, à savoir amélioration de la productivité, développement de nouveaux services, de nouveaux modèles économiques et extension sur de nouveaux marchés…». Mais pour saisir cette opportunité, la sphère professionnelle se voit d’ores et déjà contrainte d’envisager l’abandon de ses vieux modèles d’affaires au profit de nouvelles approches. Et pour cause. Avec les IOT, le monde passe d’une économie centrée sur les produits à une économie de servicialisation centrée sur leurs usages. Jusque-là, les industriels captaient leurs valeurs via des modèles économiques basés sur la vente de produits, en commercialisant des actifs et parfois en fournissant un service après vente. L’Internet des objets introduit un modèle dans lequel les entreprises vendent des «produits en tant que service». Elles mettent à disposition un bien ou sa fonction plutôt que de le vendre. Autrement dit, le client ne paie pas pour la propriété du produit, mais pour son usage. Cela se traduit par exemple par la vente d’une maintenance avec le produit. Cela permet de rendre compte de l’état de fonctionnement du produit au fournisseur, et de lancer une opération de maintenance prédictive, et si besoin, le fournisseur intervient. L’objectif de ce nouveau modèle serait de circulariser le cycle de vie des produits et des services afin de remonter dans la chaine de valeur du client. Selon les experts, pour éviter de rater ce virage, l’entreprise doit se placer dans une logique de continuité dans la transformation numérique de ses processus. Dans ce sens, 3 éléments-clés sont à prioriser dans le déploiement de l’internet des objets, à savoir une plateforme Big Data pour collecter les données émises par les produits vendus aux clients. Le câblage avec un CRM (contenant toutes les informations sur les clients) qui est important pour multiplier les données sur les produits et ainsi optimiser le service et la relation client. Et le paramétrage d’un outil d’analytics et d’une interface utilisateur, indispensable pour produire des tableaux de bord, qui seront utiles au fournisseur et au client.

Avis d’expert

Youssef Alaoui, Mobiblanc

Transformation technologique sur fond de Blues

Pour Youssef Alaoui, Co-fondateur de Mobiblanc, opérateur marocain de référence de l’ingénierie mobile et des solutions de transformation numérique, «la transition du numérique ne s’est pas faite sans douleur». Les entreprises ayant raté ce virage ont disparu, concurrencées par celles qui ont relevé le défi de la digitalisation. «Ce phénomène d’affolement technologique s’observe aisément via les nouveaux sponsors et parrainages des grands événements sportifs», fait remarquer Youssef Alaoui. «En suivant le tirage au sort de la Coupe du monde, j’ai eu une nostalgie en revoyant les panneaux publicitaires des matchs des éditions précédentes. Des Marques disparues des affiches, mais pas de nos souvenirs, sont remplacées par d’autres qui ont eu la chance de bien émerger». Un mercato, entre les partants et les arrivants, «riche d’enseignements», selon le jeune patron, ajoutant «Beaucoup d’entreprises ancrées dans le panorama économique depuis des décennies n’ont carrément pas su ou voulu s’adapter à la mutation digitale des 20 dernières années». «Qui se rappelle d’un JVC, l’inventeur du format VHS, celui des cassettes vidéo utilisées par les magnétoscopes de notre enfance ? Aujourd’hui, archivés au rayon des pièces de collection. Qui se rappelle encore d’un Fuji Film, le géant de la photographie, l’incontournable des photos souvenir de nos vacances. Aujourd’hui supplanté par des simples téléphones «Smarts» et «Vivants» et aux fonctionnalités multiples, en plus d’être connectés à Internet. Une marque comme Kodak, qui a régné pendant près d’un siècle sur le secteur, s’est tout simplement laissée dépasser, faute de n’avoir pas réenclenché, systématiquement, son cycle technologique», relève pour l’exemple Youssef Alaoui, déclarant «Ce coup de blues nous amène à penser au déclin du SMS géré par les opérateurs télécoms face au succès de Whatsapp». Mode de communication des plus prisés de nos jours, la génération des millénaires ne le reconnaitra probablement plus, vu que son pronostic vital est engagé. Le SMS a péché par son manque de réinvention face à la technologie et face aux nouveaux consommateurs. Et pour cause. Depuis sa création en 1992, il n’a connu aucune évolution majeure, hormis l’introduction du MMS en 2002, cédant ainsi progressivement du terrain aux nouvelles applications de messagerie, Facebook, Messenger et WhatsApp, pour ne citer que ceux-là. «Ces nouvelles applications offrent une expérience d’usage différente qui rend l’adoption plus simple et plus agréable. Accessibles même pour des personnes ne sachant ni lire ni écrire. Résultat des courses, on compte plus de 1,5 milliard de terriens qui utilisent activement ce service, et 100 milliards de messages échangés par jour. Impressionnant, pour une application créée 7 ans plus tôt. L’avenir est encore plus prometteur puisqu’on envisage de rajouter l’envoi de la monnaie, en plus du texte et de la voix», détaille le patron 2.0 avant de conclure «Ceci pour dire que dans ce nouveau monde en mutation, tout le monde a sa chance et aucune place n’est acquise. Les nouvelles technologies, à l’instar des objets connectés, de l’intelligence Artificielle et des Big Data sont une vraie opportunité pour nous, Africains, à sortir de l’impossible et à avoir notre place dans la Cour des grands».

Faites entrer les nouvelles technologies !

Maison, sécurité, mobilité, accessoires, santé, loisirs, high-tech…, les déclinaisons sont multiples quand il est question d’introduire une notion connectée dans la vie de tous les jours, allant jusqu’à une forme de gadgétisation plus qu’une réelle avancée. Pour notre dossier spécial high-tech, nous avons choisi une série de nouveaux objets connectés qui feront plaisir à coup sûr. A l’instar de ces enceintes métamorphosées en assistants domestiques auxquels vous pouvez demander tout ce qui vous chante. Ou des objets qui font guise de coachs sportifs capables d’apprécier vos petites victoires personnelles. Ou encore des IOT au service de notre santé et sécurité. Découvrez notre sélection de ceux qui pourraient améliorer notre quotidien dans les catégories multimédia, domotique, mobilité ou encore loisirs.

// Mobilité

Samsung Note8 : Bombe technologique

Le Samsung Galaxy Note 8 est équipé d’un écran Super-AMOLED Infinity Quad HD + de 6,3 pouces qui donne la possibilité de voir plus et défiler moins. Avec Galaxy Note8 on regarde, on lit et on dessine plus aisément, ce qui fait de lui le smartphone multitâches le plus performant. C’est également le premier appareil équipé de deux caméras arrière 12 MP avec stabilisation d’image optique (OIS) sur les deux grands angles et les téléobjectifs. Que vous visitiez une nouvelle ville ou que vous vous promeniez dans votre arrière-cour, la fonction OIS vous permet de saisir des images plus nettes.

Prix : 9990 DH / En vente : Fnac

Sony Xperia XZ Premium : Suréquipé

L’appellation «Premium» vient souligner le caractère haut de gamme du dernier Smartphone du constructeur japonais. Son design ostentatoire ne laisse pas non plus de doute sur son positionnement, et lui vaut son qualificatif de Smartphone miroir. Arrivé au Maroc durant l’été 2017, le Sony Xperia XZ Premium se veut un bijou technologique avec des arguments à faire valoir : une puissance de choc, une finition exemplaire, une bonne autonomie et une qualité photo améliorée. Il apporte aussi des nouveautés non négligeables comme un nouveau bloc photo et surtout un écran 4K HDR. Tant il sait qu’il a fort à faire face à la concurrence.

Disponible en Deepsea Black et Luminous Chrome avec un Back cover et Glass protector offert.

Prix : 6999 DH

En vente : Magasin IPLUS

SONY XPERIA XA1 ULTRA : Le même mais en mieux !

Ancré dans le milieu de gamme, le Sony Xperia XA1 Ultra arbore le même design que l’on voit fleurir sur la plupart des autres mobiles Sony depuis quelques années déjà. D’ailleurs, ce modèle vient remplacer le XA Ultra en reprenant la caractéristique clé de ce dernier, son imposant écran de 6 pouces. Mais excepté la taille de son écran, le XA1 n’a pas grand-chose à voir avec son aîné, et c’est d’ailleurs tant mieux. On a donc affaire à un design assez industriel, mais assez réussi dans son approche épurée, avec en prime beaucoup d’applications préinstallées.

Disponible en Noir, Blanc et Gold avec un Back cover et Glass protector offert.

Prix : 3499 DH

En vente : Magasin IPLUS

iPhone X : Le smartphone anniversaire

Apple confie avoir toujours rêvé de créer un iPhone qui ne soit qu’écran. Un iPhone si immersif qu’il s’efface au profit de la seule expérience. Un iPhone si intelligent qu’il réponde à un geste, à la voix… et même à un regard. C’est chose faite aujourd’hui estime la firme de Cupertino, en référence au modèle qui marque les 10 ans de l’iPhone.

Prix : 64 Go 14.690 DH / 256 Go 16.890 DH

En vente : Fnac

iPad Pro Better than a computer

Quelles que soient vos passions, quelles que soient vos activités, le nouvel iPad Pro se montre très largement à la hauteur. Il offre bien plus de puissance que la plupart des PC portables, tout en étant merveilleusement simple à utiliser. Son écran Retina repensé est aussi agréable à regarder qu’à toucher. Et il est équipé d’iOS, le système d’exploitation mobile le plus avancé au monde. L’iPad Pro. C’est tout ce que vous attendez de l’ordinateur d’aujourd’hui. En tellement mieux.

Version : 12.9’’ 128 Go

Prix : 12.999 DH / En vente : Fnac

Huawei Mate 10 Lite : Le petit frère

La performance ne doit pas être réservée à une élite. En concevant le Huawei Mate 10 Lite, Huawei a choisi de démocratiser l’accès à une expérience mobile de qualité, capable de convaincre les utilisateurs les plus exigeants. L’appareil dispose ainsi d’un écran de 5,9 pouces qui occupe 83% de l’espace pour un ratio 2:1. Son écran FHD+ révolutionne aussi la manière d’interagir sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos, de lire des livres et de naviguer sur le web. De révolution, il est aussi question avec les quatre caméras du Huawei Mate 10 Lite. Grâce à ses deux doubles caméras avant et arrière, il est désormais possible de capturer des photos et vidéos d’une couleur et d’une clarté spectaculaires.

Prix : 3399 DH / En vente : Fnac

ZeFit : Contrôle d’activité physique

Le ZeFit est le bracelet connecté du fabricant de montres suisse MyKronoz. Proposant déjà trois montres connectées (ZeWatch, ZeNano et ZeBracelet), ce dernier enrichit sa gamme avec un nouvel objet connecté qui, contrairement aux autres, ne permet pas de prendre vos appels mais contrôle votre activité physique, de jour comme de nuit.

Prix : 249 DH

En vente : Fnac

Nokia Body+ : Balance 2.0

Avec la Body+, Nokia donne un coup de neuf à sa classique balance connectée (la Body) et la décline en une version plus complète. Pionnier depuis 2009 dans l’univers des balances connectées, Withings a été racheté par Nokia qui appose sa griffe sur sa marque. Si l’on trouve encore sur le marché -et souvent en promotion- la Smart Body Analyser (WS-50) qui a en partie forgé son succès, Nokia met désormais en avant deux modèles : la Body Cardio et la Body+ que nous testons aujourd’hui. Ce pèse-personne de milieu de gamme est disponible en blanc et noir et veut proposer des fonctionnalités complètes.

Prix : 1799 DH / En vente : Fnac

Garmin Vivosmart 3 Tracker d’activité fonctionnel

Le nouveau bracelet multisports de Garmin séduit par la qualité de son application et la fiabilité de ses mesures. Il souffre toutefois de quelques faiblesses ergonomiques. Pour répliquer au Fitbit Alta HR, Garmin dégaine son Vivosmart 3. L’objectif est strictement identique : proposer un tracker d’activité idéal pour le quotidien. En plus des fonctions de suivi du sommeil, le Vivosmart 3 embarque un capteur de rythme cardiaque et une nouvelle fonction de gestion du stress. Comme chez la concurrence, le bracelet subit une cure de minceur pour se faire toujours plus discret.

Prix : 1999 DH / En vente : Fnac

// Communication & multimédias

Samsung UE65HU8500 : Presque parfaite, pas de OLED

À défaut de proposer des téléviseurs Oled, Samsung a beaucoup misé sur l’UHD. Le leader coréen commercialise en effet trois séries de ce type, dont la HU8500 qui représente le haut de la gamme de ces produits image. Cette TV dispose ainsi d’une dalle de 3840 x 2160 pixels (quatre fois le Full HD), d’un design incurvé ainsi que des entrées HDMI 2.0 et d’un décodeur HEVC (H.265) pour lire les vidéos UHD/4K à 50/60 Hz. Elle dispose bien évidemment de toutes les fonctions haut de gamme de la marque, du rétro-éclairage Edge Led Micro Dimming dans sa version Pro, en passant par la 3D active (2 paires de lunettes fournies) et les services connectés.

Prix : 55.990 DH

LG OLED55B6V : Un excellent téléviseur Oled et plat

À l’origine, le téléviseur LG OLED55B6V était censé être le modèle Oled Ultra HD le plus abordable de la gamme LG. Dans les faits, ce LG 55B6V est vendu au même prix que le LG 55C6V. Ce dernier est incurvé et compatible 3D alors que le B6V est plat, mais fait l’impasse sur la 3D. Le LG 55B6V est un excellent téléviseur. Il délivre une très belle image bien calibrée avec un contraste quasi infini. Le moteur de compensation de mouvement est enfin au niveau de la concurrence et le pari de WebOS est toujours réussi.

Prix : 27.999 DH

Philips LED ultra-plat 4K avec Android TV : Alliance du design et de la performance

Voilà un téléviseur chaleureux et attirant pour personnaliser encore plus votre intérieur. Cet Ultra HD affiche une résolution quatre fois supérieure à celle d’un téléviseur Full HD classique. La technologie Ambilight unique de Philips agrandit votre écran et rend votre expérience encore plus immersive en projetant sur le mur un halo de lumière extra-large sur deux côtés du téléviseur. La couleur, l’éclat et l’émotion débordent de l’écran et envahissent votre salon, pour une expérience extraordinaire.

Prix : 10.999 DH

THOMSON 49UC6416W : Expérience visuelle saisissante

Véritable Smart TV, le 49UC6416W de THOMSON exploite le système Android TV. Sa résolution Ultra HD 4K est 4 fois supérieure à celle d’un téléviseur Full HD. À ce degré de résolution, la précision des détails est telle que les contours sont nets, même dans les arrières plans les plus éloignés. La richesse des couleurs et la netteté des contrastes ajoutent une plus-value impressionnante au réalisme des images. De loin comme de très près, l’expérience visuelle est tout bonnement époustouflante.

Prix : 6.599 DH

Panasonic TX-40EX620 : Un mini cinéma à domicile

Le modèle TX-40EX620E de Panasonic est un écran LED, d’une diagonale de 40 pouces, UltraHD (4K), avec un rétro-éclairage LED Direct et une définition de 3840 × 2160. Ce modèle fait le plein de technologies et propose une image et un son jugés excellent rapportés au rapport qualité prix. Un mini cinéma à domicile avec une très faible consommation en mode veille, pour le plus grand bonheur des utilisateurs.

Prix : 8.599 DH

Enceintes Flip 4 : Adapté à tous les temps

Voici une enceinte Bluetooth portable qui offre un son stéréo étonnamment puissant. La Flip 4 JBL est l’accessoire nouvelle génération de la gamme Flip primée. Elle est alimentée par une batterie qui offre 12 heures continues d’écoute de contenu audio de haute qualité. Composée de matériaux en tissu étanche et durable adaptabes pour le sport, disponibles dans six couleurs vives, l’enceinte Flip 4 est un accessoire universel pour démarrer une soirée partout et par tous les temps. Elle est également équipée d’un kit mains-libres à réduction de bruit et d’écho pour des appels téléphoniques. D’une simple pression, vous pouvez activer Siri ou Google Now et converser.

Prix : 1.599 DH

Lieu : Magasin DIPHOSON

JBL Casque Bluetooth E55BT : Le son signature de JBL

Voilà un casque très adopté par les audiophiles. Tellement cet objet offre de vraies performances musicales, en plus d’être le son signature de JBL. Le JBL E55BT est un casque Bluetooth qui marche vraiment bien. Il est dit par les experts un modèle simple, efficace, d’une conception saine et intelligente, agréable à porter, tient bien en place et isole correctement des bruits extérieurs. Ce qui fait qualifier son équipement acoustique de fort sérieux.

Prix : 5 999 DH

Lieu : Magasin DIPHOSON

Le casque Bose QC 35 II : Moins de bruit, plus de son

Si vous cherchez un casque audio sans fil, sans bruit parasite et à commande vocale, pensez Bose QuietComfort 35 II. Ce casque embarque une technologie de réduction du bruit innovante, aux paramètres réglables et à la qualité sonore constante. Il est aussi doté de l’assistant Google, répondant ainsi à votre voix pour lancer de la musique, envoyer un SMS ou prendre un appel. Mieux, il filtre les bruits extérieurs pour vous plonger dans une bulle sonore équilibrée… et paramétrable selon vos besoins !

Prix : 4300 DH

Energy Sistem Tower 5 : Eveillez vos sens !

Offrez à votre intérieur le meilleur des sons, avec le style et la qualité en prime. Connectez facilement vos appareils Bluetooth et profitez des 60 W qu’il offre. Cette enceinte est également munie de Radio FM et lecteur de cartes SD/SDHC. Son système avancé du panneau situé au dessus, va faciliter la manipulation et, en même temps vous fournira avec une expérience d’utilisation beaucoup plus satisfaisante. Il utilise aussi son port USB pour recharger votre tablette ou smartphone en même temps.

Prix : 1 099 DH

Lieu : Magasin DIPHOSON

Energy Sistem, Earphones Sport 1 Bluetooth : Libre de s’entrainer

Ces écouteurs Bluetooth sportifs, avec fonction mains libres, sont conçus pour vous offrir confort et qualité de son pendant votre session de sport. Son système de fixation amélioré s’adapte parfaitement à vos oreilles pour garder le rythme. Vous pouvez également gérer vos appels depuis votre écouteur, grâce à des boutons intégrés, sans toucher votre Smartphone et sans interrompre votre entraînement.

Prix : 299 DH

// Loisirs, jeux & activités créatrices

Nintendo Console SWITCH : La nomade !

C’est LA console must have ! Avec ses fonctionnalités nomades et son design high-tech, la console Switch procure des sensations de liberté inégalées. Innovante en étant complètement hybride : console à la fois de salon et à utiliser en mobilité. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, la Switch vous suit partout, ouvrant la voie à des possibilités de gameplay inédites. Grâce à son écran HD, vous allez profiter d’une qualité optimale, quel que soit le lieu public où vous vous trouvez.

Prix : 4 199 DH

Nintendo Console 2DS XL : La console gagne en confort

La 2DS XL confirme son positionnement sur le marché des consoles portables. Sa principale retouche, c’est bien évidemment la possibilité de rabattre l’écran supérieur comme sur 3DS, sachant que celui-ci mesure 4,88 pouces. Parmi ses caractéristiques il faut compter son poids léger (260 grammes), ou encore la compatibilité avec les increvables amiibo. Du côté des touches, le stick C et les boutons ZL-ZR sont bel et bien présents, et il est stipulé qu’un bloc d’alimentation sera contenu dans le pack.

Prix : 2 199 DH

PS4 Pro 1To + Fifa 18 : Une équipe gagnante

Avec la PS4 Pro 1To + Fifa 18, la console la plus vendue au monde s’associe au jeu FIFA 18 au format Blu-ray pour former une équipe gagnante. En renforçant le

le réalisme et en donnant vie à de nouveaux environnements et à des personnages hauts en couleur, le moteur Frostbite permet de proposer un jeu à la frontière entre le réel et le virtuel. Grâce à des techniques utilisées dans l’industrie du cinéma pour la représentation des personnages et des terrains, FIFA 18 est la simulation de football la plus réaliste et la plus impressionnante visuellement à ce jour.

Prix : 6 299 DH

Console Xbox One S Minecraft Limited Edition 1Tb : Le meilleur du jeu

La Xbox One S propose plus de 1.300 jeux: des plus gros titres à succès aux franchises les plus populaires et des exclusivités Xbox One, en passant par trois générations de titres cultes, et rejouez-y pour le plaisir ou découvrez-les pour la première fois. C’est la seule console conçue pour vous permettre de jouer aux meilleurs jeux d’hier, d’aujourd’hui et de demain. De quoi jouer à l’envie en utilisant des applications et en profitant d’un lecteur Blu-ray™ 4K Ultra-HD intégré et du streaming vidéo 4K.

Prix : 5 499 DH

Imprimante 3D da Vinci Jr. : Grand effet

Ne vous fiez pas à sa nouvelle apparence petite et discrète ! L’imprimante 3D da Vinci Jr. d’XYZ printing bénéficie d’une taille de fabrication de 15×15 x15 cm pour un prix alléchant. Sans aucun doute l’imprimante 3D la plus abordable et la plus accessible du marché, la da Vinci Jr. est idéale pour les concepteurs 3D débutants et les inventeurs en herbe. Cette imprimante 3D de bureau constitue un complément fantastique pour votre domicile, votre bureau ou votre classe.

Prix : 5 499 DH

Casque – Gear VR avec Contrôleur : Une réalité virtuelle améliorée

Le Samsung Gear VR avec contrôleur ne dépare pas vraiment de son prédécesseur au niveau du look. Il reprend le même principe à succès. On retrouve donc les coussinets amovibles très confortables, le système d’accroche du Smartphone avec connecteur USB interchangeable entre micro-USB et USB réversible, et les lanières de fixation qui participent du grand confort de port. Grosse nouveauté cependant, le Samsung VR est livré avec un contrôleur. Pour le plaisir d’une immersion renouvelée et la possibilité de voyager encore plus loin.

Prix : 1 249 DH

Avis d’expert

Ismail Rachdaoui, DG Next Wi

L’utilisation des IOT chez le grand public est en forte augmentation au maroc

Ce n’est pas par hasard que McKinsey Global Institute a estimé l’impact global du marché des IOT (Internet des objets) à 11.1 Trillions de $ en 2025. Le spectre d’utilisation est énorme et trouvera une place dans tous les secteurs d’activité et même dans la routine quotidienne de chacun d’entre nous. Au Maroc, il y a une absence de statistiques sur l’utilisation des IOT, surtout dans le milieu industriel qui est censé tirer le plus de profits de ces objets, surtout dans l’automatisation des process et la supervision de la qualité du process industriel. Par contre, l’utilisation des IOT chez le grand public est en forte augmentation, surtout dans les activités sportives, surveillance des enfants et des biens. Les IOT trouvent des champs d’application illimités dans le marketing, qui est le cas de notre pipette NextWi qui s’intéresse au marketing de proximité par WiFi et qui permet de créer une expérience WiFi utilisateur convivial.

// Habitat & environnement

Dyson V6 Original : Le meilleur !

Le Dyson V6 Original est l’un des modèles les plus récents d’aspirateurs balai de la marque Dyson. Cet aspirateur a tout des plus grands : La puissance, la filtration très fine, la maniabilité optimisée… Avec son design bien fignolé, il a un pouvoir de séduction indéniable. Il est doté d’un pistolet aspirateur muni d’une gâchette et d’un long tube raccordé à une brosse de nettoyage. Avec son moteur numérique, le Dyson V6 Original n’a rien à envier aux autres aspirateurs ultramodernes disponibles actuellement sur le marché. L’autre détail intéressant de ce modèle, c’est la brosse motorisée qui est fournie avec. L’aspirateur Dyson V6 Original est compatible avec toutes les surfaces et permet d’effectuer le nettoyage en choisissant deux modes : le mode normal et le mode Turbo.

Prix : 2 900 DH

Dyson Ball Multi Floor : Il assure !

L’aspirateur Dyson Ball multi floor est efficace pour aspirer la poussière avec précision. Il est capable de s’adapter aux différents types de sols tout en étant facile à manier. Ce produit offre un maximum de puissance pour nettoyer tous les sols de la maison : carrelage, parquet, moquette, tapis… Grâce à sa technologie brevetée Radial Root Cyclone, on obtient une puissance d’aspiration constante et performante qui peut gérer même la poussière la plus fine. Doté d’une brosse pneumatique, le Dyson Ball Multi Floor est capable de s’auto-ajuster aux différents types de sols qu’il rencontre pour une aspiration de meilleure qualité, quelle que soit la situation. De plus, cet aspirateur est muni d’un accessoire 2 en 1 et petit suceur très pratique. Il est très fonctionnel et agréable à utiliser. Il est silencieux avec ses 80 dBA maximum, et est également facile à vider.

Prix : 3 700 DH

iRobot Roomba 650 : Il fait le ménage à votre place !

Le iRobot Roomba 650 est un très bon robot aspirateur pour les moyennes surfaces. Doté de la technologie iAdapt, ce robot aspirateur se déplace comme s’il pouvait vraiment voir ce qui l’entoure et il n’attend pas d’être rentré dans un obstacle pour changer de direction ! Ce système permet aussi un meilleur nettoyage en prenant un itinéraire optimisé ! iRobot dispose d’un système de filtrage AeroVac qui assure une meilleure aspiration des fibres et des poussières plus particulièrement. L’autre point concerne l’intelligence artificielle de l’iRobot Roomba 650. En effet, après avoir nettoyé la pièce et lorsque son autonomie arrive à un bas niveau, il retourne automatiquement à sa base pour se recharger !

Prix : 3 700 DH

FAGOR Balai 2 en 1 sans fil : Une efficacité à toute épreuve

L’aspirateur FG293 est ergonomique et efficace. Cet aspirateur balai 2 en 1 sans fil est doté de la technologie LED, permettant un nettoyage dans les endroits les plus difficiles. La Turbo Brosse de l’aspirateur balai 2 en 1 sans fil de FAGOR affronte les surfaces les plus dures ainsi que les moquettes et tapis. Conçu pour vous faire gagner du temps grâce à une efficacité maximale, il est équipé d’une brosse à aspiration cyclonique grâce à laquelle cet aspirateur intercepte un maximum de saletés en un seul passage et élimine les poils d’animaux sur votre linge de maison. Grâce à sa batterie Lithium 18V et son autonomie pouvant aller jusqu’à 48 minutes, vous ne vous soucierez plus de la recharge de votre appareil qui couvrira le nettoyage de l’ensemble de vos pièces !

Prix : 1 850 DH

Krups Nespresso Vertuo YY2778FD Titane : Un goût optimisé

Dotée de la nouvelle technologie Centrifusion, la cafetière Krups YY2778FD Nespresso Vertuo est une vraie révolution. Désormais, vous pourrez déguster vos cafés longs du matin comme des cafés serrés après le déjeuner en ayant toujours un résultat optimal. La centrifusion est un procédé d’extraction des arômes de café qui garantit ainsi une crème onctueuse et des arômes intenses. Elle combine infusion et force centrifuge. La capsule que vous avez choisie est analysée par un lecteur optique qui va optimiser tous les paramètres d’extraction. La vitesse de rotation (jusqu’à 7000 tours/minutes) permet d’obtenir rapidement, pour les cafés XXL ou courts, des cafés de haute qualité avec des arômes intenses et une crème généreuse et onctueuse. Le temps de chauffe est rapide.

Prix : 1 200 DH

Moulinex FT362811 Subito programmable : Vous pouvez programmer votre café à l’avance !

La cafetière programmable Moulinex FT362811 Subito s’intégrera parfaitement dans toutes les cuisines avec son design en inox et au coloris noir. Dotée d’une verseuse isotherme, elle vous permet de déguster un café chaud quand vous le souhaitez ! Elle est équipée d’un porte filtre pivotant et amovible pour une mise en place et un remplissage facile du filtre à café. La cafetière est équipée d’un écran LCD rétroéclairé en bleu conçu pour programmer à l’avance votre café (programmable jusqu’à 24 heures).

Prix : 800 DH

Moulinex FG260811 Principio : Rapidité et efficacité

D’une puissance de 1000 Watts, la cafetière permet de préparer de 10 à 15 tasses de café. Le porte filtre pivotant et amovible est idéal pour une mise en place et un remplissage facile du filtre à café. Le réservoir d’eau d’une capacité de 1,25 litre possède un niveau d’eau visible pour savoir si vous devez le remplir ou pas. La sécurité aussi est au rendez-vous. La cafetière Moulinex FG260811 Principio s’arrête automatiquement au bout de 30 minutes.

Prix : 300 DH

Magimix NESPRESSO VERTUO 11385 : Un goût authentique

C’est une cafetière à capsules pour café long 230 ml à court 40 ml. Elle est dotée de la Technologie Centrifusion silencieuse avec Reconnaissance One Touch de la capsule. La capsule que vous avez choisie est analysée par un lecteur optique qui va optimiser tous les paramètres d’extraction. La vitesse de rotation (jusqu’à 7000 tours/minute) permet d’obtenir rapidement, pour les cafés XXL ou courts, des cafés de haute qualité avec des arômes intenses et une crème généreuse et onctueuse.

Prix : 1 200 DH

Somfy One+ : La sécurité assurée !

La Somfy One+ nécessite d’être installée sur une surface plane, car elle ne peut être fixée au mur. Son angle de champ ne peut être incliné vers le haut ou vers le bas. Exclusivement connectée en Wi-Fi, la caméra est dépourvue d’un port Ethernet et d’un switch POE («Power over Ethernet», qui véhicule la connexion et l’alimentation électrique). Tout se fait en Wi-Fi. Après avoir branché la caméra sur secteur puis téléchargé l’application Somfy Protect, il suffit de la configurer avec le smartphone par le biais d’un code QR, puis de la connecter au réseau Wi-Fi du foyer.

Prix : 2700 DH

Logitech Circle 2 Wired : La sécurité maison simplifiée

La Circle 2 se distingue des autres caméras de surveillance par un design très arrondi et un peu plus minimaliste. Elle se connecte en Wi-Fi à la box Internet du foyer. La configuration est très simple. Il suffit de télécharger l’application dédiée et de se laisser guider étape par étape. Dès que la caméra est branchée à une source de courant, l’appli détecte immédiatement sa présence et demande à l’utilisateur de renseigner le mot de passe de la box Internet pour la connecter. Il est aussi possible de régler l’angle de champ selon trois niveaux (Large, Ultra-large, 180°), afin d’adapter l’angle de champ à la taille de la pièce dans laquelle la caméra est installée. Cette fonction, peu répandue, est plutôt bien vue et assez utile.

Prix : 2 500 DH

Blink XT : Une caméra de surveillance extérieure très compacte

La Blink XT est une caméra de surveillance classique dotée d’un capteur pouvant filmer en Full HD 1080p dont l’angle de champ est de 110°. Elle embarque des leds infrarouges pour s’affairer à la vision de nuit. Aucun abonnement n’est requis et les vidéos peuvent être récupérées sur le cloud de Blink pendant « 7200 secondes », soit 20 heures.

Prix : 1 900 DH