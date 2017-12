HCP : les services marchands non financiers se portent bien

L’activité globale du secteur des services marchands non financiers devrait connaître une augmentation au 4ème trimestre 2017 selon 34% des patrons d’entreprises alors que 11% anticipent plutôt une baisse, indique une enquête du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ces anticipations seraient attribuables à l’amélioration de l’activité de « transport aériens » et de « l’entreposage et services auxiliaires des transports » et à la baisse de l’activité des « transports terrestres et transport par conduites » et des « transports par eau », explique le HCP dans une note relatant les résultats sa dernière enquête trimestrielle de conjoncture sur le secteur des services marchands non financiers et le secteur du commerce de gros. Pour ce qui est de l’emploi, 60% des chefs d’entreprises prévoient une stabilité de la demande, alors que 72% anticipent une stagnation des effectifs employés, indique le HCP.

Quant au secteur du commerce de gros, 37% des grossistes anticipent une hausse du volume global des ventes pour le 4ème trimestre 2017, alors que 20% s’attendent à une baisse, relève le HCP qui explique cette évolution par l’amélioration des activités de « commerce de gros d’autres équipements industriels » et du « commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants ». S’agissant de l’emploi, il connaîtrait une stabilité des effectifs selon 84% des grossistes, montre l’enquête, notant que les commandes à passer pour le quatrième trimestre 2017 seraient d’un niveau normal selon 68% des chefs d’entreprises et inférieur à la normale selon 21%.