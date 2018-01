Il fait l’actu : Abdellah El Fergui, président de la Confédération Marocaine de TPE-PME

La Confédération marocaine de TPE-PME qu’il préside mettra en place sa première fédération sectorielle, et ce le samedi 13 janvier 2017 à Marrakech.

La Fédération des Associations de Location Automobile au Maroc regroupera 6 associations représentant 1000 agences de petits loueurs de voitures au niveau national. Le but étant de défendre cette activité à l’échelle nationale qui souffre de plus en plus de la concurrence déloyale due à l’ouverture abusive des agences et ce de manière archaïque, souligne la Confédération.

Outre cette fédération, la Confédération Marocaine de TPE et PME donnera naissance prochainement à de nouvelles fédérations opérant, entre autres, dans le secteur du BTP, de l’enseignement privé ou encore de l’artisanat et du commerce. La création de fédérations sectorielles tend en effet de défendre l’intérêt des petits opérateurs, de répondre à leurs doléances et asseoir leur positionnement au sein de l’économie nationale.