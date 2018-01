Il fait l’actu : Ahmed Iraqi, ex-secrétaire d’État à l’Environnement

L’ancien secrétaire d’Etat à l’environnement est décédé mercredi 24 janvier 2018 à Casablanca à l’âge de 69 ans des suites d’une longue maladie, apprend-on auprès de sa famille.

Un des leaders du parti de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), feu Ahmed Iraqi fut nommé en 1998 au poste de secrétaire d’État auprès du ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat, chargé de l’Environnement.

Le défunt, qui a obtenu en 1977 un doctorat en médecine de l’Université de Toulouse (France), a occupé plusieurs autres fonctions, notamment celles de professeur universitaire depuis 1988, de président du Comité arabe des Nations unies pour l’environnement (1998-1999) et de président de l’Association marocaine des études et recherches sur les changements climatiques. Il a publié plusieurs ouvrages scientifiques dans les domaines de la santé, de la pédagogie, du système d’enseignement, de la santé publique, de l’environnement et des sciences humaines.

Les obsèques de feu Ahmed Iraqi auront lieu jeudi après la prière d’Al-Asr au cimetière Al-Ghofrane à Casablanca.