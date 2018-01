Il fait l’actu : Andrew Torre, nouveau président régional de Visa

Visa Inc. (NYSE : V) a annoncé sa nomination pour le poste de président régional pour la région de l’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique (ECOMOA). Il sera basé à Dubaï.

Andrew Torre, qui a dirigé auparavant les activités de Visa en Afrique subsaharienne, supervisera désormais toutes les opérations de Visa dans plus de 90 pays à travers l’ECOMOA et il rapporte au président mondial de Visa, Ryan McInerney. Andrew Torre sera également intégré au siège du comité d’exploitation mondial de Visa.

Il est est doyen dans l’industrie des paiements et un expert des produits Visa, dans son portefeuille une expérience approfondie sur les marchés de l’ECOMOA chez Visa. Après avoir travaillé avec la Banque mondiale à Kiev, à Moscou et dans les territoires de la Communauté des États indépendants (CEI), Andrew Torre fut partie de la famille Visa depuis 2002, occupant des postes internationaux dans le domaine des produits, de la stratégie et des prix, ainsi que le poste de directeur générale en Russie, ainsi qu’en Afrique subsaharienne.