Il fait l’actu : Larbi Alaoui Belghiti, DG de Jumia Maroc

Énorme succès pour Jumia et son Black Friday en ligne. Organisée du 13 novembre au 12 décembre 2017, l’opération a proposé pas moins de 300.000 produits à la vente, soit 3000 e-commerçants, et permis au site de réaliser des scores historiques, se félicite la filiale de la startup studio allemande Rocket Internet.

Jumia est ainsi devenu l’application n° 1 sur Google Play au Maroc avec un demi-million de téléchargements pendant le Black Friday. De plus, 74% des commandes ont en effet été effectuées via mobile. Le site a également fait un carton en devenant le septième plus visité au Maroc pendant toute la durée de l’opération. En un mois, 20 millions de visites ont été enregistrées dont la moitié depuis des appareils mobiles. Ce qui en fait le 7ème site le plus visité dans le royaume.

Jumia Maroc ajoute que les chiffres des ventes ont également de quoi donner le tournis : la cadence des ventes a atteint une moyenne de 6000 achats quotidiens pour les smartphones et 2500 achats quotidiens pour les téléviseurs. Avec les blenders et fers à repasser, ces produits forment le top 3 des articles les plus demandés.

Le site de e-commerce dirigé par Larbi Alaoui Belghiti précise que ses livreurs ont parcouru l’équivalent de 18 fois le tour de la Terre pendant les 30 jours de l’opération.