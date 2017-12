Il fait l’actu : Mehdi Damou, directeur associé chez Mckinsey & Company

McKinsey & Company annonce un renforcement significatif de son équipe dirigeante au sein de son bureau de Casablanca du fait de la récente élection, entérinée par le conseil d’administration global du cabinet de conseil américain, de deux nouveaux directeurs associés, Yassine Sekkat et Mehdi Damou.

Mehdi Damou a rejoint le bureau de Casablanca en 2009. Au fil de sa carrière, il a géré d’importants dossiers dans différents secteurs stratégiques comme les télécommunications, l’industrie, et l’énergie. Il s’est notamment spécialisé dans le redressement et la restructuration d’entreprises, expérience acquise lors d’un transfert d’un an au bureau de Montréal en 2014, et excelle dans les problématiques de transformation d’entreprises en Afrique du Nord et de l’Ouest. Mehdi Damou est diplômé d’un master de HEC Paris et d’un DEA en économie de l’Université Paris I, Panthéon-Sorbonne.

Pour sa part, fort d’une expérience de près de 9 ans au sein du cabinet, Yassine Sekkat est l’expert de la transformation digitale des grandes organisations et institutions de la région. Il est notamment à l’origine du lancement cette année, du « Digital Lab » à Casablanca, pôle spécialisé dans le digital, qui regroupera des talents technologiques pointus, et qui vise à soutenir les besoins grandissants des clients francophones. Yassine Sekkat jouit d’un master en Ingénierie de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris.

Le cabinet établi au Maroc depuis 2004 et dont le bureau de Casablanca est dirigé depuis le 15 octobre 2017 par Jalil Bensouda annonce également l’arrivée de François Jurd de Girancourt en tant que nouveau directeur associé. McKinsey&Company, qui conseille les directions générales de grandes entreprises, ainsi que celles d’institutions publiques et d’organisations à but non lucratif, a donc désormais un ancrage local plus fort et une consolidation significative de l’équipe dirigeante, désormais constituée de six directeurs associés, à savoirJalil Bensouda, Adam Kendall, François Jurd de Girancourt, Mehdi Lahrichi, Yassine Sekkat et Mehdi Damou.