Il fait l’actu : Saâdeddine El Othmani, Chef du gouvernement

Il a présidé ce mardi 09 janvier 2017 la cérémonie de lancement du portail Chickaya.ma.

Ce portail, auquel est affiliée l’ensemble de l’administration publique (sauf la défense nationale), est dédié au traitement et à la gestion des réclamations des usagers du service public.

Le but de Chikaya.ma est de mettre en lumière les lacunes de l’administration publique et permettre ainsi d’identifier les problèmes auxquels font face les usagers. Ces réclamations soumises sous les formes écrites, audio ou vidéo, serviront de base aux réformes du service public et pour établir les responsabilités.