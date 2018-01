Il fait l’actu : Wail Aaminou, DG de Al Maali Group Maroc

Le cabinet international Al Maali Group, spécialisé dans la finance participative, renforce sa présence au Maroc.

Il lance en effet une nouvelle filiale Al Maali Auditing dédiée à la gouvernance, l’audit Charia, interne et externe et aux missions d’audit stratégique.

Concrètement, la nouvelle entité Al Maali Auditing mettra à disposition des acteurs de l’écosystème de la finance participative au Maroc son expertise internationale d’audit et de gouvernance pour atteindre l’excellence opérationnelle conformément aux normes de la Charia grâce à ses équipes dédiées et son réseau d’experts à Dubaï.

Sur le plan opérationnel, Al Maali Auditing se positionne sur les missions de déploiement de système de gouvernance Charia au niveau de constitution de son référentiel et sa revue pratique. Il s’agit de l’ensemble des dispositions organisationnelles et des instances qui permettent de s’assurer qu’il y a une surveillance permanente et efficace des dispositifs mis en place quant à leur conformité par rapport au référentiel Charia de l’institution.