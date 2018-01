inwi Days consacre sa sixième édition à l’éducation

inwi Days est de retour. La sixième édition de l’événement qui regroupe l’écosystème digital marocain se tient ce jeudi 25 janvier à Casablanca sous le thème : « le numérique au service de l’éducation ».

Six ans après son lancement, inwi Days s’impose aujourd’hui comme une plateforme incontournable d’échange et de débat autour des tendances du digital et des meilleures pratiques dans le domaine au Maroc, dans la région et dans le monde. Cette année, l’événement s’ouvre davantage sur les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projet dans le domaine de l’éducation afin de faciliter le contact avec les donneurs d’ordre et les opérateurs, privés et publics, du secteur.

Cette sixième édition se donne ainsi pour objectifs de réunir les talents marocains de la création et de l’innovation digitale, de leur permettre de découvrir les tendances mondiales en la matière et de sortir avec des projets réalisables à court et à moyen terme avec un modèle économique viable. Pour cela, inwi a invité des experts marocains et internationaux de renom pour animer les panels et les talks qui ont rythmé la matinée du jeudi 25 janvier. Objectifs : faire point sur les opportunités et les besoins du secteur du numérique et de l’éducation au Maroc en plus de partager les success-stories marocaines et africaines en la matière. Des formations gratuites ont aussi été prévues au profit des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets participants, notamment autour de l’introduction au Design Thinking et à la prise de parole en public.

Autre moment fort de cette sixième édition de inwi Days : la compétition pour primer les meilleurs projets et idées d’entreprises issus de l’Impact Camp organisé par inwi en partenariat avec Numa Casablanca en octobre dernier. Huit finalistes sont en effet en lice pour décrocher les trois distinctions de la compétition : le prix Inwi Days, le prix coup de cœur (tous deux dotés de 50.000 DH et d’un accompagnement de Numa Casablanca sur 9 mois), ainsi que le prix du public, dont le lauréat gagne une place pour assister au bootcamp de la prestigieuse compétition internationale MITEF Arab Startup en mars 2018 à Casablanca.