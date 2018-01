inwi lance une nouvelle offre pour les entreprises

L’opérateur global des télécommunications poursuit ses innovations pour accompagner les professionnels sur le chemin de la performance.

Baptisée « Business Connect Fixe », la nouvelle solution par inwi permet aux entreprises de disposer d’une offre complète intégrant un accès Internet très haut débit allant jusqu’à 50 Mbps et des lignes fixes commençant par l’indicatif (05) pour permettre la portabilité des numéros de l’entreprise vers inwi.

Trois formules d’abonnement, démarrant à 199 DH hors taxes par mois, sont proposées pour répondre aux besoins des différentes entreprises. Elles incluent, toutes, un accès Internet très haut débit entre 12 Mbps et 50 Mbps, une à deux lignes fixes (05), les appels illimités vers les fixes nationaux et jusqu’à 30 heures de communications vers les mobiles nationaux en plus d’équipements incluant des routeurs et des postes fixes, conclut inwi.