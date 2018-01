inwi capitalise sur le succès de Marwan

Un an après avoir été déployé par inwi, le réseau universitaire Marwan est devenu l’outil indispensable des universités pour l’exercice de leur mission de construction, de diffusion et d’échange du savoir, se félicite inwi.

Ce réseau universitaire national très haut débit a permis le raccordement en fibre optique de 80 établissements d’enseignement supérieur. Ces derniers bénéficient désormais d’installations de dernière génération offrant un taux optimal de disponibilité, de sécurité et de résilience. Ces établissements universitaires peuvent aujourd’hui compter sur des débits entre 100 mégabits par seconde et 5 gigabits par seconde, ce qui en fait une référence sur le continent africain, ajoute l’opérateur de télécommunications.

En parallèle de ce projet ambitieux, inwi continue le développement de son réseau dense de fibre optique qui dépasse actuellement les 10.000 km. Ce réseau permet notamment de raccorder plus de 12.000 foyers avec des ambitions d’investissement encore plus soutenues à partir de 2018. Ces réalisations viennent conforter inwi dans sa vision d’entreprise et son challenge pour le progrès : Internet pour tous. Pour y arriver, l’opérateur digital global mise sur le mix technologique. Cela revient à mobiliser tous les modes de connexion disponibles pour raccorder rapidement le plus grand nombre de Marocains à Internet. Cela inclue bien sur la fibre optique mais aussi l’ADSL, la 4G et le Vsat. inwi rappelle, dans ce cadre, la nécessité et l’urgence de résoudre la question du dégroupage et de l’accès à la paire de cuivre de raccordement du foyer. Il y va du développement d’Internet dans le pays. À ce jour, à peine plus de 1 million de foyers bénéficient des services ADSL alors que plus de 3 millions de foyers marocains sont déjà raccordés.

Ainsi, inwi est déterminé à continuer le combat du dégroupage et faire en sorte que sa vision de l’Internet pour tous soit une réalité. Pour relever ce challenge, l’opérateur étend et modernise son réseau. Il poursuit également ses efforts d’innovation pour aboutir à un mix technologique à même de faire profiter tous les Marocains de l’extraordinaire potentiel d’Internet et des technologies de l’information.