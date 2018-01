La BritCham éclaire sur l’investissement

La Chambre de commerce britannique pour le Maroc organise le jeudi 18 janvier 2018 à 17 heures 30 au Sofitel Casablanca une conférence-débat sur le thème : « La nouvelle charte de l’investissement : quel apport et quel impact sur la relance des investissements au Maroc ».

Animée par Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, cette rencontre s’inscrit dans la grande lignée des conférences-débats de la BritCham. Elle est destinée aux adhérents à la Chambre, aux opérateurs économiques et aux médias et aura pour finalité d’apporter un réel éclairage sur les mesures phares de la nouvelle charte de l’investissement, ses retombées sur l’accélération industrielle, ainsi que sur l’amélioration du climat général des affaires au Maroc.