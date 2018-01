La CDG lance l’opération « Client de l’Année »

Dans le cadre de sa stratégie digitale clients, le Pôle Prévoyance de la CDG a lancé une opération originale en la matière qui consiste à encourager les bénéficiaires des deux organismes de prévoyance sociale gérés par la CDG, la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et le Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), à utiliser le bouquet de télé-services mis à leur disposition à travers les deux sites web CNRA et RCAR.

C’est dans ce cadre que quatre clients de différentes régions du Maroc (Nador, Inezgane, Agadir et Laâyoune) ayant utilisé le plus les télé-services CNRA et RCAR en 2017, ont reçu la visite à leur domicile d’une délégation du Pôle Prévoyance pour la remise de packs digitaux offrant une meilleure connectivité et un ensemble d’outils à même de leur permettre une plus grande connexion à distance aux différents services.

Pour rappel, le Pôle Prévoyance de la CDG a investi depuis plusieurs années, à travers son chantier de digitalisation, dans la mise en place programmée d’une panoplie de télé-services conviviaux et efficaces dédiés aux affiliés, adhérents et bénéficiaires comme la gestion des réclamations, la gestion des demandes d’information, la Télé-déclaration, la Télé-affiliation, la prise de RDV en ligne… etc.