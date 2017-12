La Fondation Attijariwafa bank met à jour son site « jamiati.ma »

La Fondation Attijariwafa bank a organisé, jeudi 21 décembre 2017, la cérémonie de lancement de la nouvelle version du site « jamiati.ma », en présence des représentants de la communauté universitaire, des étudiants et des partenaires.

La plateforme « jamiati.ma », qui a pour vocation d’être un guide universitaire communautaire, intègre les informations utiles, relatives notamment aux établissements supérieurs marocains, visant à fournir aux étudiants des éléments clés adaptés à leurs besoins, dans une optique d’aide à la décision et d’orientation dans le choix de leur cycle supérieur. Il s’agit du premier portail marocain ciblant la communauté universitaire, qui a été développé initialement en 2007 par la Fondation Attijariwafa bank en partenariat avec la Fondation UCEIF (Fondation de l’Université de Cantabria pour l’étude et la recherche dans le secteur financier) du Banco Santander et a été inspiré de son équivalent espagnol : « universia.es ». Ce projet citoyen s’inscrit dans le cadre de l’axe stratégique de la Fondation Attijariwafa bank concernant le soutien à l’éducation visant notamment à contribuer à la modernisation de l’enseignement supérieur. Aussi, dans une optique d’amélioration continue et d’innovation, prenant en compte les évolutions technologiques afin de mieux répondre aux besoins de la cible, une refonte globale du portail Jamiati a été mise en œuvre. Ce projet de refonte a mis à contribution des experts internationaux (IBM), des partenaires reconnus, sans oublier les étudiants, principale cible de ce site. « La première version du site, lancée en 2007, n’était pas responsive, c’est-à-dire qu’elle était compatible uniquement avec le pc. Conséquence : le nombre de visiteurs, qui était de l’ordre de 1,5 million/an, a connu une baisse drastique à partir 2013 parce que les étudiants utilisent les smartphones. D’où la nécessité de lancer une nouvelle version », explique Amina Benamar, responsable de la Fondation Attijariwafa bank pour le Pôle Éducation et Soutien aux Associations.

La nouvelle version du site « jamiati.ma » intègre de nouvelles fonctionnalités et rubriques concernant différents aspects adaptés aux besoins des étudiants. La nouvelle plateforme permet une ergonomie de navigation optimale et est désormais en mode responsive. Elle intègre de nouvelles rubriques phares (guide de la vie étudiante au Maroc, annuaire et localisation géographique des établissements supérieurs marocains, offres de formation, entrepreneuriat, actualités et événements phares, action citoyenne, recherche multicritères, etc). Le contenu a été entièrement revu et enrichi prenant en compte les besoins remontés par les partenaires universitaires et surtout par les étudiants qui ont été mis à contribution tout au long du projet, à travers des focus groupe et des missions de stages. L’intégration des réseaux sociaux représente également une nouveauté, prenant en compte l’enjeu de la transformation digitale, en phase avec les orientations stratégiques du Groupe et la cible étudiants, pour qui c’est le canal privilégié.

L’ambition de la Fondation Attijariwafa bank est que « jamiati.ma », devienne un réflexe pour tout étudiant souhaitant s’informer sur les études supérieures au Maroc et les différents débouchés, en ayant accès en plus à différentes informations utiles pour les jeunes, intégrant notamment leur sensibilisation à l’engagement citoyen. Ainsi, à travers cette nouvelle plateforme « Jamiati.ma », la Fondation Attijariwafa bank continue à développer et renforcer sa collaboration et partenariat avec la communauté universitaire dans le cadre de sa contribution à la modernisation et au développement du cycle supérieur au Maroc.

La Fondation Attijariwafa bank avance que d’autres évolutions sont déjà prévues pour une intégration progressive en 2018. Au cours de la cérémonie organisée, un challenge ludique a été présenté #JeLikeJamiati, invitant les participants et les étudiants à découvrir et apprécier cette nouvelle plateforme.