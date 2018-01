L’activité touristique a généré 64 milliards de DH

Avec une progression de +10% des arrivées de touristes aux postes frontières à fin novembre 2017, l’activité touristique a maintenu la cadence de croissance soutenue entamée depuis le début de l’année, annonce le ministère du Tourisme.

Ainsi, les principaux marchés émetteurs du royaume continuent d’afficher des progressions importantes, en particulier l’Allemagne (+15%), les Pays-Bas (9%), l’Espagne (+8%) et l’Italie (+9%). Par ailleurs, les marchés touristiques émergents pour le Maroc maintiennent leur trend haussier : +173% pour la Chine, +39% pour le Japon, +28% pour la Corée du Sud, +30% pour les États-Unis et +57% pour le Brésil.

Quant aux nuitées réalisées par les établissements d’hébergement touristique classés, elles ont connu une forte croissance de +15% par rapport à fin novembre 2017 (+18% pour les touristes non-résidents et +8% pour les résidents). Cette hausse des nuitées a concerné toutes les destinations du royaume. Ainsi, les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont enregistré une augmentation de +18% et +12% respectivement. Également, les autres destinations ont affiché des bonnes performances, en particulier, les villes de Fès et Tanger avec des hausses respectives de +39% et +26%.

Les recettes touristiques en devises ont atteint 64,4 milliards de DH à fin novembre 2017, enregistrant ainsi une progression de +6,6% par rapport à la même période de l’année écoulée.