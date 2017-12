L’Alimentation, la santé et le logement constituent les principales dépenses des seniors

près l’enquête sur le mode vie et de consommation, le voyage et les véhicules d’occasion, l’Observatoire Wafasalaf a réservé sa dernière enquête de l’année 2017 aux seniors. Principale conclusion : cette catégorie reste attachée à sa famille.

Ainsi, presque un tiers des seniors est analphabète (28%), tandis que 12% ont fait les études supérieurs. Au niveau des revenus, la majorité, soit 31%, ont déclaré toucher entre 4001 et 8000 DH, 17% 2000 Dh et moins, tandis que 16% touchent entre 14.001 et 20.000 DH. Pas de grande surprise par contre concernant l’âge de départ à la retraite : 44% à 60 ans contre 8% à moins de 55 ans. Quant au soutien financier, les résultats ressortent presque identiques : 52% dépendent du soutien financier de leurs familles, tandis que 44% déclarent soutenir financièrement leurs familles. Pour ce qui est de la situation maritale, la majorité, soit 46%, est mariée, 25% sont veufs et 8% divorcés. La même disparité est observée au niveau de la situation d’occupation du logement, où 66% déclarent être propriétaire, 23% locataires tandis que 11% vivent chez leurs enfants. Concernant l’activité professionnelle, 76% déclarent en avoir exercé contre 22% qui sont toujours actifs.

Quant à leur place dans la société, les seniors au Maroc se considèrent globalement bien entourés et bien valorisés. Ils admettent tout de même souffrir de difficultés financières et d’une protection sociale insuffisante. Concernant leur principale source de plaisir, les seniors déclarent qu’il s’agit de la famille. Ils sont également unanimes à considérer le pèlerinage comme leur principal souhait. Aussi, être en mauvais état de santé est de loin la principale préoccupation des seniors (90%), mais aussi perdre ses proches (52%) ou voir son pouvoir d’achat baisser. Par rapport à leur source de revenus, 51% dépendent de la pension, tandis que 2% déclarent n’avoir aucun revenu. 16% ont des crédits, le plus souvent des crédits à la consommation (42%).

Concernant la retraite, la moitié (47%) estiment que 60 ans est l’âge idéal pour partir à la retraite, qu’ils considèrent comme le moment de s’occuper le plus de soi-même et de passer du temps avec ses proches. Aussi, 43% des seniors actifs ou retraités ont préparé leur retraite, souvent avant l’âge de 40 ans, pour le reste (57%), l’absence d’accompagnement sur le passage à la retraite et le manque d’attention à cette étape de la vie sont les principales raison qui l’ont poussé ne pas être préparés. D’ailleurs, la moitié des seniors actifs ou retraités pense avoir été suffisamment informée ou accompagnée sur le passage à la retraite. Aussi, seul un senior actif ou retraité sur quatre considère qu’il a été ou peu rassuré pour le passage à la retraite. Concernant la couverture, la grande majorité des seniors actifs ou retraités dispose d’une couverture de retraite de base. Très peu d’entre eux disposent par contre d’une retraite complémentaire et plus du quart d’entre eux n’en ont aucune.

Concernant le mode de vie et les activités des seniors, effectuer les courses pour le ménage et visiter et recevoir des amis ressortent en tête de liste. L’écrasante majorité (94%) considèrent la marche et le footing comme la principale activité sportive exercée. C’est ce qui explique que 9% d’entre eux seulement sont inscrits ou sont membre d’un club, d’une association sportive, culturelle, de loisirs, politique, caritative ou autre.

Enfin, leur fréquentation des médias est surtout orientée vers la télévision (95%) et la radio (64%). Un quart d’entre eux utilise cependant Internet. 92% possèdent un téléphone, dont 29% un smartphone, et 17% ont une voiture. L’enquête de l’Observatoire Wafasalaf note que les seniors sont nettement moins bien équipés en TIC et équipements de mobilité comparés à l’ensemble de la population. Aussi, trois postes de dépenses sont considérés comme prioritaires, à savoir l’alimentation (95%), la santé (82%) et le logement (69%). Les indicateurs de leur situation montrent un faible niveau d’endettement, mais néanmoins, un faible niveau d’épargne et un niveau de revenu et de pouvoir d’achat plutôt moyens, conclut l’enquête de l’Observatoire Wafasalaf.